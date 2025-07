Knallhartes Urteil! Schallende Ohrfeige für BVB-Stars

Die Kaderplanungen des BVB befinden sich zurzeit auf Hochtouren. Zuletzt machten sich aber Stimmen breit, dass Borussia Dortmund gar nicht so viel verändern möchte. Grund dafür ist, dass Trainer Nico Kovac gerne mit einem komprimierten Kader in die Saison gehen möchte.

Mit an Bord sind bislang auch Niklas Süle, Emre Can und Julian Brandt. Drei Spieler, die aber auch in das letzte Vertragsjahr gehen. Sky-Experte Didi Hamann trifft ein vernichtendes Urteil über die drei BVB-Profis.

Hartes Urteil für BVB-Stars

Mit Spielern in das letzte Vertragsjahr zu gehen, ist immer ein enormes Risiko. Schließlich ist es für etliche Vereine ein finanzieller Schlag, wenn Spieler ablösefrei gehen. Doch das scheint derzeit das Schicksal bei Süle, Can und Brandt zu sein. Neue Verträge sind, Stand jetzt, nicht in Sicht und Abgänge bahnen sich auch noch nicht an.

Ein Fehler von Lars Ricken, die Verträge noch nicht verlängert zu haben? Nicht laut Didi Hamann. Im Rahmene einer Medienrunde von Sky Sport zur Bundesliga-Saisoneröffnung traf der Ex-Profi ein vernichtendes Urteil: „Du kannst ja nicht mit denen verlängern, du kannst jetzt mit keinem der drei verlängern!“

Engpass bei Borussia Dortmund

Hamann betont, dass keiner der drei Spieler die Leistungen gebracht habe. „Wenn sie ablösefrei gehen, dann sind sie von der Gehaltsliste!“, betont Hamann und sieht einen ablösefreien Abgang sogar als positiv.

Benötigen tut Kovac die Spieler aber allemal. Besonders in der Verteidigung herrscht Engpass. Emre Can fällt verletzungsbedingt noch aus, eine Rückkehr wird aber sehnsüchtig erwartet. Auf Niklas Süle kommt es daher gerade in der Innenverteidigung sogar besonders an. Auch Brandt ist noch gefragt. Schließlich ist der aktiv BVB auf der Suche nach neuen Offensivspielern. Falls kein geeigneter gefunden wird, kommt es im kommenden Jahr auch auf den 29-Jährigen an. Drei Spieler, die der BVB ablösefrei verlieren könnte – die aber im kommenden Jahr noch dringend benötigt werden.