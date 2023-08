NFL auf RTL: Bittere Nachricht vor Saisonstart! TV-Sender dämpft Fan-Hoffnungen

Während die Preseason aktuell läuft, fiebern die NFL-Fans dem Saisonstart entgegen. Das erste Regular-Season-Spiel wird am 7. September 2023 zur US-amerikanischen Primetime ausgetragen. Der Kickoff ist um 2.20 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom 7. auf den 8. September.

Zur neuen Saison 2023/24 wurde die TV-Landschaft in Bezug auf die NFL in Deutschland auf den Kopf gestellt. ProSieben hat nämlich alle Übertragungsrechte verloren. Den Platz der Sendergruppe hat nun RTL eingenommen. Vom TV-Sender gibt es jetzt vor dem Saisonstart eine bittere Nachricht.

NFL auf RTL: Bittere Nachricht vor Saisonstart!

In der kommenden Saison laufen die NFL-Spiele auf RTL und RTL Nitro. Drei Spiele pro Woche gibt es dann live im Free-TV. Schon in der Preseason steigt Nitro mit seiner Übertragung ein. Neben dem Angebot im Free-TV laufen die Spiele auch im Livestream auf RTL+. Allerdings ist der Stream kostenpflichtig.

Der TV-Sender hat dabei auch die Möglichkeit, die Spiele in UltraHD zu zeigen. Doch vom Privatsender gibt es leider schlechte Nachrichten an die American-Football-Fans. „UHD-Übertragungen der NFL sind bis auf Weiteres nicht geplant, da auch die US Networks die NFL nicht in nativem UHD ausstrahlen“, erklärte ein Sendersprecher auf Anfrage von „Digitalfernsehen“.

Doch was ist der Grund dafür? Das Portal erklärt, dass in den USA die Live-Spiele in UHD übertragen und dabei Upscaler eingesetzt werden. Ein Upscaler ist ein System, das Videosignale von einer Anzeigeauflösung in eine andere umwandelt. Diese können das in FullHD/HDR produzierte Material dann natürlich aufwerten. Allerdings kam es dabei in der Vergangenheit zu Problemen der Bildqualität, weshalb RTL vermutlich deshalb darauf verzichtet. Auch ProSiebenSat.1 bot keine UHD-Übertragungen an. Vielleicht auch aus dem gleichen Grund?

Keine UHD-Spiele

Dafür gibt es in diesem Jahr etwas ganz Besonderes bei RTL. Aus Berlin startet ab dem 28. August ein Radiostream mit täglichen News, ausführlichen Vor- und Nachberichten zu allen Spieltagen, einem eigenen Musik-Konzept für den Sound der NFL sowie interaktiven Fan-Talks rund um die US-Sportliga.

Die Moderatoren sind Alex Kuczkowski, Tiziana Höll und Kevin Wieschhues. Der erste Gast ist kein geringerer als Patrick „Coach“ Esume. Das „RTL NFL Radio“ ist auf RTL+ Musik und allen digitalen Radio-Playern und -Apps verfügbar.

