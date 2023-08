NFL: Kurz vor Saisonstart – Super-Bowl-Hammer verkündet!

Die NFL-Saison 2023 wirft ihre Schatten voraus. In einigen Wochen geht es dann endlich wieder los. Der Kickoff ist um 2.20 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom 7. auf den 8. September.

Ein viel wichtigeres Termin in der NFL findet dafür am 11. Februar 2024 statt: der Super Bowl 58. Noch bevor die neue Saison startet, wurde jetzt ein Hammer verkündet – vor allem den jungen Fans wird die Nachricht gefallen.

NFL: Super-Bowl-Hammer verkündet

In Deutschland wird die NFL von Jahr zu Jahr immer beliebter. In den USA sorgt der Sport auch bei den jungen Fans für Begeisterung. Daher wurden bereits drei Begegnungen vom Kindersender „Nickelodeon“ übertragen. Dabei begeisterte die Partie mit coolen Grafiken und kindgerechtem Programm.

Jetzt legten der TV-Sender und die Amerikanische Profiliga noch einen drauf: Auch der kommende Super Bowl soll ein Highlight für die Nachwuchs-Fans werden. Bei „CBS Mornings“ gab das der frühe Wide Receiver Nate Burleson bekannt, der von 2003 bis 2013 für die Vikins, Seahawks und Lions unter Vertrag stand. Er wird wieder einer der Kommentatoren sein, wenn das größte Sportevent der Welt auf „Nickelodeon“ übertragen wird.

„Nickelodeon und CBS tun sich zusammen, um eine Schleimübertragung des Super Bowl LVIII speziell für Kinder und Familien zu produzieren. Nickelodeon und CBS sind Teil von Paramount Global, also ein Hoch auf die Familie“, gab Burleson bekannt.

Auch Regular-Season-Spiel auf Nickelodeon

Was beim Super Bowl ebenfalls für Begeisterung sorgt, sind die Werbespots. Ob diese ebenfalls eine Nickelodeon-Version kriegen, ist jedoch nicht klar. Die Werbespots bringen allein der NFL jährlich einen Umsatz von über einer halben Milliarde Dollar ein.

Neben dem Super Bowl wird aber auch noch eine Partie aus der Regular Season beim Kindersender übertragen. An Weihnachten zeigt Nickelodeon die Partie der Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs. Es wird das vierte Nickelodeon-Spiel der NFL sein. Den Anfang machte am 10. Januar 2021 das Duell der Chicago Bears gegen New Orleans Saints.

Ob die Partien auch auf den deutschsprachigen Nickelodeon-Sender gezeigt werden, ist aktuell noch unklar.