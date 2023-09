Basketball WM 2023 im TV und Livestream: FINALE! Deutschland – Serbien siehst du hier live

Bei der Europameisterschaft 2022 stürmte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bis ins Halbfinale vor und belegte am Ende Rang drei. Das löste bei den deutschen Fans einen Hype aus. Mit Spannung wird nun auch die Basketball-WM 2023 erwartet. Zahlreiche Anhänger wollen die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im TV und Livestream verfolgen.

Du bist großer Basketball-Fan und freust dich schon, die Spiele von Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. zu verfolgen? Wir sagen dir, wo du die Partien der Basketball-WM 2023 im TV und Livestream sehen kannst.

Basketball WM 2023 im TV und Livestream

Bei der Europameisterschaft 2022, die unter anderem in Deutschland stattfand, waren die Hallen prall gefüllt und zahlreiche Fans sahen die Spiele vor den TV-Geräten. Übertragen wurde das Event bei MagentaSport – und auch bei der Basketball Weltmeisterschaft 2023 ist der Streamingdienst der Telekom wieder am Start.

>>> Basketball-WM 2023: USA – Deutschland im Live-Ticker <<<

MagentaSport zeigt alle 92 Spiele der Basketball WM 2023 live und exklusiv. Die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft sind dabei kostenlos und für alle frei im Stream bei MagentaSport empfangbar. Das erste Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft kannst du außerdem kostenlos auf dem TikTok-Kanal von MagentaSport verfolgen. Für die restlichen Begegnungen brauchst du einen Zugang zu MagentaSport. Im Jahresabo kostet dieser 7,95 Euro monatlich für alle mit Telekom-Vertrag und 12,95 Euro für alle ohne Telekom-Vertrag. Im Monatsabo kostet MagentaSport 12,95 Euro für alle mit Telekom-Vertrag und 19,95 Euro für alle ohne Telekom-Vertrag.

Jan Lüdecke und Alexander Schlüter sind die MagentaSport-Moderatoren im neuen Münchner Studio, Reporter Benni Zander ist gemeinsam mit MagentaSport-Experte Per Günther bei der Weltmeisterschaft vor Ort. Weitere Experten sind Alex Vogel, Patrick Femerling und Ireti Amojo. Kommentiert werden die Spiele von Michael Körner, Basti Ulrich, Markus Krawinkel, Christoph Stadtler, Lukas Schönmüller, Arne Malsch und Alexander Frisch.

ARD, ZDF und RTL zeigen keine Spiele der Basketball WM 2023. Bei der Basketball Europameisterschaft 2022 sicherte sich RTL allerdings während des Turniers eine Sublizenz für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft und zeigte diese im Free-TV. Dies wäre bei einem guten Abschneiden der DBB-Teams auch dieses Mal denkbar, ist bislang aber noch kein Thema.

Hier siehst du alle Spiele der Basketball Weltmeisterschaft 2023 live im TV und Livestream

Sonntag, 10. September

Spiel um Platz 3, 10.30 Uhr: USA – Kanada, MagentaSport

FINALE, 14.40 Uhr: Deutschland – Serbien, MagentaSport/ZDF

Spielplan, Austragungsort und Kader

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 findet vom 25. August bis zum 10. September in Asien statt. Japan, die Philippinen und Indonesien sind die drei Austragungsorte des Turniers. Gespielt wird in fünf verschiedenen Hallen: Philippine Arena in Bocaue (Philippinen), Araneta Coliseum in Quezon City (Philippinen), die Mall of Asia Arena in Metro Manila (Philippinen), Okinawa Arena in Okinawa (Japan) und Indonesia Arena in Jakarta (Indonesien).

Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Australien, Finnland und Japan. Ausgetragen wird die Gruppe E in der Okinawa Arena in Japan. Die Top-Stars im deutschen Team sind Dennis Schröder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers), Franz Wagner und Moritz Wagner (beide Orlando Magic), die allesamt in der NBA spielen. Außerdem im Kader für das Turnier sind Isaac Bonga, Niels Giffey, Andreas Obst (alle FC Bayern München), Justus Hollatz (Cedevita Olimpija), David Krämer (Fundacion CB Granada), Johannes Voigtmann, Maodo Lo (beide Olimpia Mailand), Johannes Thiemann (Alba Berlin). Nicht mit dabei ist NBA-Star Maxi Kleber. Er hat nach einem öffentlichen Zoff mit Dennis Schröder abgesagt.

Nach der Gruppenphase folgt laut Spielplan bei der Basketball WM 2023 eine zweite Gruppenphase. Dort treffen die zwei besten Teams aus zwei Gruppen aufeinander. Für Deutschland kommen in diesem Fall die Gegner aus Gruppe F – also Slowenien, Kap Verde, Georgien und Venezuela infrage. Im Anschluss folgen dann die Platzierungsspiele und die K.o.-Runde. Das Viertelfinale steigt am 5. September, das Halbfinale am 8. September und das Finale am 10. September. Die Top-Favoriten des Turniers sind die Rekord-Weltmeister USA, Kanada, Europameister Spanien und Frankreich. Deutschland zählt durchaus zum erweiterten Favoritenkreis.