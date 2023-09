Basketball-WM: USA – Deutschland im Live-Ticker: Hammer vor Beginn für DBB-Team!

Die Spannung steigt, die Sensation ist zum Greifen nah: Bei der Basketball-WM 2023 kämpft Deutschland um den Finaleinzug. Dafür muss das DBB-Team gegen die USA ran – die wohl stärkste Mannschaft im Turnier.

Am Freitag (8. September, 14.40 Uhr) schaut ganz Deutschland nach Pasay auf den Philippinen, wo das Halbfinale der Basketball-WM zwischen dem DBB-Team und USA stattfinden wird. Dennis Schröder und Co. fehlen nur noch zwei Siege zum WM-Titel.

Basketball-WM: USA – Deutschland im Live-Ticker

Alle Informationen rund um das Duell USA – Deutschland bei der Basketball-WM 2023 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

USA – Deutschland -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

VOR BEGINN: Gute Neuigkeiten vor der Partie! Wie die „Bild“ berichtet, plant das ZDF, das WM-Finale live im Free-TV zu übertragen – sollte die deutsche Mannschaft in das Endspiel einziehen. Bislang hatte nur MagentaSport die Rechte an der WM. Allerdings wurden hier nur die deutschen Spiele kostenlos gezeigt.

VOR BEGINN: Wo wird die Partie übertragen? Alle Infos gibt es wie immer hier bei uns.

VOR BEGINN: Der erste Finalist steht fest! Serbien hat sich im Halbfinale mit 95:86 Kanada durchgesetzt. Jetzt können sie sich zurücklehnen und sich die Partie USA – Deutschland anschauen. Ob Schröder und Co. sich ebenfalls für das Endspiel qualifizieren werden?

VOR BEGINN: Gegen Lettland erlebte Dennis Schröder einen katastrophalen Tag. „Das war wahrscheinlich die mieseste Partie, die ich in meiner Karriere gemacht habe“, gibt der deutsche Star anschließend selbstkritisch zu. „Aber wir stehen trotzdem im Halbfinale, dank meiner Teamkollegen. Sie haben uns getragen und sehr geil gespielt. Wir stehen zusammen.“ Nur vier von 26 Versuchen trafen in den Korb. Am Ende hatte Schröder neun Punkte, durfte sich aber bei dem überragenden Franz Wagner bedanken. 16 Punkte holte der Hoffnungsträger der Deutschen.

VOR BEGINN: Sechs Spiele, sechs Siege: Deutschland ist die einzige Mannschaft bei dieser Basketball-WM, die noch ungeschlagen ist. Die Serie soll gegen die USA fortgesetzt werden. Es ist erst das zweite Mal, dass das DBB-Team bei einer Weltmeisterschaft im Halbfinale steht. Bei der WM 2002 schaffte es Deutschland mit einem überragenden Dirk Nowitzki bis ins Halbfinale, verlor dann aber gegen Argentinien. Am Ende sprang Platz drei raus, was die mit Abstand beste Leistung bei einem WM-Turnier bedeutete.

VOR BEGINN: Das Team von Cheftrainer Steve Kerr, der auch noch Headcoach bei den Golden State Warriors ist, konnte mit Ausnahme einer Partie bislang jedes Spiel gewinnen. In der Hauptrunde gab es eine überraschende Niederlage gegen Litauen (104:110).

VOR BEGINN: Es war ein dramatisches Ende, aber das DBB-Team konnte Lettland im Viertelfinale doch noch besiegen. Die Erleichterung war groß. Nun steht das bislang einzige ungeschlagene Team bei dieser WM kurz vor dem sensationellen Finaleinzug. Dafür muss die USA besiegt werden. Tip-Off ist an diesem Freitag um 14.40 Uhr.

VOR BEGINN: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Viertelfinale bei der Basketball-WM 2023. Heute trifft Deutschland auf die USA und will sich für das Endspiel qualifizieren. In unserem Live-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.