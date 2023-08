FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Scheitert der Murkin-Deal doch noch?

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Murkin vor Schalke-Wechsel?

Montag, 28 August, 13.57 Uhr: Der FC Schalke 04 bestätigt das Interesse an Murkin. Bislang ist der Deal aber noch nicht über die Bühne gegangen. Woran der Wechsel des Linksverteidigers noch hakt, erfährst du hier!

Samstag, 26. August, 16.37 Uhr: Der FC Schalke scheint einen neuen Linksverteidiger gefunden zu haben. Auch Reis hat über ihn gesprochen. Mehr dazu gibt es hier.

Keine Rückkehr zu S04

Donnerstag, 24. August, 13.34 Uhr: Die Fans des FC Schalke 04 und der Klub hätten sich diesen Transfer gewünscht, doch daraus wird endgültig nichts mehr. Hier gibt es alle Einzelheiten.

Schalke könnte Spieler abgeben

Sonntag, 20. August, 21.28 Uhr: Während die Knappen nach Braunschweig reisten, blieb ein Spieler in der Heimat. Ein Zeichen für einen Abgang? In den sportlichen Planungen spielt er wohl keine Rolle. Hier mehr erfahren.

Kein Draxler

Freitag, 18. August, 22.25 Uhr: Manch ein Fan hatte beim FC Schalke 04 von einem Comeback Julian Draxlers geträumt. Diesbezüglich gibt es nun aber von ganz oben eine endgültige Absage. Hier alle Infos.