Florian König privat: Plötzlich verschwand er von der Bildfläche

Florian König ist einer der bekanntesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Seit Jahren moderiert er schließlich bei RTL die Formel 1 und ist inzwischen auch als Moderator im legendären Sport1-Talk „Doppelpass“ aktiv.

Doch wer tickt Florian König privat? Wie sieht sein Privatleben aus? Hat er eine Partnerin, ist er verheiratet und hat Kinder? Alles, was du über Florian König privat wissen musst, verraten wir dir im folgenden Artikel.

Florian König privat: Große Karriere als Sport-Moderator

Florian König ist am 14. September 1967 in Tübingen geboren und wuchs in Stuttgart auf. Nach seinem Abitur absolvierte er zunächst seinen Wehrdienst. Im Anschluss studierte er von 1988 bis 1992 Sportpublizistik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Schon während seines Studiums begann er seine Karriere im TV in der ARD.

Zunächst machte er ein Praktikum in der Sportredaktion des Süddeutschen Rundfunks (ARD) in Stuttgart und arbeitete dort im Anschluss als Freier Mitarbeiter. Dabei berichtete Florian König unter anderem als Reporter von der Bundesliga, Olympia 1992 in Barcelona und der Leichtathletik-WM.

Florian König privat: Besonderes Verhältnis zu Niki Lauda

Große Bekanntheit erreichte Florian König allerdings erst mit seinem Wechsel von der ARD zu RTL. 1994 ging er zu dem Kölner Sender, 1996 übernahm er die Moderation der Formel-1-Übertragung von RTL. Außerdem übernahm der Sportreporter bei RTL die Champions League und bis heute die Spiele der Nationalmannschaft. Von 2007 und 2013 moderierte er zudem bei Vox gemeinsam mit Heiko Waßer die Show „Die Kocharena“.

Wichtiger Begleiter auf seinem Weg war Niki Lauda. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister war bis 2017 der RTL-Experte an der Seite von Florian König. Nach seinem Tod sagte König über Lauda in der „SHZ“: „Unser Verhältnis war sehr, sehr vertrauensvoll, offen und ehrlich. Niki ist ja so ein Typ, der ohne Umwege, ohne Zwischentöne, klar heraus, immer geradeaus aufs Tor zu marschierend auch Beziehungen pflegt.“ Er habe „über den Job hinaus eine sehr gute private Verbindung“ zu Niki Lauda gehabt. Wenn er in Wien war, habe Lauda ihn auch zum Essen eingeladen. Bis zu seinem Tod waren sie regelmäßig telefonisch im Kontakt.

2020 verlor RTL die Rechte an der Formel 1 an Sky, zeigt seit dem nur noch wenige Rennen im Jahr per Sublizenz. Die neu gewonnene Freizeit hat Florian König aber gut gefüllt. Seit dem 8. August ist er Moderator des Kult-Talks „Doppelpass“ bei Sport1.

Florian König moderiert bei RTL die EM 2024. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Florian König privat: Lange Pause nach Doppelpass-Start

„Im Spätherbst 2020 hat Sport1 mein Management kontaktiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich schon herauskristallisiert, dass RTL ab 2021 nicht mehr alle Formel-1-Rennen zeigen würde. Da habe ich mir das natürlich angehört. Nach ein paar angenehmen Gesprächen war für mich klar: Das mache ich“, erklärte der Sportmoderator im Interview mit „T-Online“.

Für mehrere Monate – von Oktober 2021 bis zum Ende des Jahres – verschwand König von der Bildfläche. Damals hieß es in einer Mitteilung, dass der Sportreporter „aus gesundheitlichen Gründen in den kommenden Wochen nicht für die Sportübertragungen von RTL vor der Kamera stehe. Es handelt sich dabei um keine schwere Erkrankung, jedoch ist eine kurzfristige berufliche Pause notwendig, um seine baldige Genesung sicherzustellen.“ Nach Bild-Infos soll König unter „Herz-Kreislauf-Problemen“ gelitten haben.

Kurz vor Weihnachten meldete er sich dann in der letzten Doppelpass-Sendung zurück und kündigte seine Rückkehr an. Bei „X“ (ehemals: Twitter) schrieb er: „Ich freue mich sehr darauf, im Januar wieder beim Dopa einzusteigen. Danke euch allen für die vielen guten Wünsche – hat geholfen! Und danke sehr lieber Rudi Brückner fürs Einspringen! Das war groß!“

Es war einer von Königs seltenen Beiträge in den Sozialen Medien. König ist lediglich bei „X“ (Twitter) aktiv. Weder bei Instagram noch bei Facebook hat der RTL-Moderator einen öffentlichen Account. Dementsprechend gibt es in den Sozialen Medien so gut wie keine privaten Einblicke von Florian König.

Bei der EM 2024 wird der Sportreporter ebenfalls wieder für RTL vor der Kamera stehen. Er zählt zum EM-Aufgebot des Kölner Senders.

Florian König privat: Verheiratet, zwei Kinder und Stuttgart-Fan

Privat gibt König ohnehin nicht viel preis. Bekannt ist, dass er seit Mai 1997 mit seiner Frau Christina verheiratet ist. Das Ehepaar lebt mit seinen beiden Söhnen, Luis und Karl, in NRW. König interessiert sich nicht nur beruflich für Sport, sondern war früher selbst sportlich aktiv. Er war als Skilehrer tätig und spielte bis zur B-Jugend bei den Stuttgarter Kickers. Auffällig ist seine Größe. Mit 1,94 Meter ist König extrem groß. Das fällt bei seinen Interview-Partnern schnell auf.

Florian König ist Fan vom VfB Stuttgart. Er versicherte aber im Prisma-Interview: „Selbstverständlich bin ich neutral. Ich bin in Stuttgart groß geworden, bin nach dem Abitur weggezogen. Ich habe dem VfB in meiner Kindheit und Jugend mein Herz geschenkt. Das hat sich mit der Zeit als professioneller Reporter natürlich etwas abgeschwächt, aber ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich aus Stuttgart bin.“ Darüber hinaus drückt der Sportreporter dem 1. FC Köln die Daumen.