Tabea Kemme privat: SIE ist die Frau an der Seite der EM-Expertin

Tabea Kemme gehört wohl ohne Frage zu den bekannteren Gesichtern des deutschen Frauen-Fußballs. Das verdankt sie nicht nur ihrer Karriere als Spielerin, bei welcher sie sogar zu Olympiasiegerin wurde, sondern auch ihrer Tätigkeit als Expertin für Amazon Prime Video und Magenta.

Doch wie sie es mit dem Wissen über das Privatleben von Tabea Kemme aus? Hat die Nationalspielerin eine Freundin, einen Partner oder ist gar verheiratet? In diesem Artikel verraten wir dir alles, was du über Tabea Kemme privat wissen musst.

Tabea Kemme privat: Frühes Aus für aktive Karriere

Tabea Kemme wurde am 14. Dezember 1991 in Stade geboren. Im Alter von 14 Jahren setzte sie den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere als Profisportlerin und ging vom Sportverein SG Freiburg-Oederquart, für den sie seit ihrem achten Lebensjahr aufgelaufen war, auf das Sportinternat nach Potsdam. In Potsdam war sie zuerst für die zweite und dann auch für die erste Mannschaft aktiv. Ein Highlight war der Gewinn der Champions League im Jahr 2010.

Von 2013 bis 2018 war die Fußballerin Teil der A-Nationalmannschaft und gewann mit dieser unter anderem bei Olympia 2016 die Goldmedaille. Im Jahr 2018 wechselte die Nationalspielerin nach London, zwei Jahre später beendete die Fußballerin ihre Karriere wegen zahlreicher Knieverletzung.

Neben ihrem Engagement im Fußball schloss Tabea Kemme 2017 auch ihre Polizeiausbildung im Jahr 2017 ab. „Ich habe gern‘ zwei Inspirationsquellen in meinem Leben“, sagte Polizeikommissarin dazu im Podcast „Die NDR 2 Bundesligashow“. Doch bei diesen beiden Jobs sollte es nicht bleiben. 2021 startete die Nationalspielerin als Expertin bei Amazon Prime Video in der Champions League beim Männerfußball, wo die Polizeikommissarin auch 2023 zu sehen war. Außerdem war die Fußballerin 2022 für Magenta TV bei der Weltmeisterschaft in Katar im Einsatz. Zudem war sie für das ZDF bei der Frauen-WM im Jahr 2023 in Neuseeland und Australien dabei. Nun folgt bei der EM 2024 in Deutschland erneut ein Einsatz als Expertin für Magenta TV.

Tabea Kemme privat: DAS ist ihre Freundin

Auch privat ist Tabea Kemme sportlich unterwegs. Neben dem Fußball ist das Surfen ihre große Leidenschaft. Die Olympiasiegerin hat sich sogar eine kleine Welle am linken Fuß tätowieren ließ. Einblicke in ihr Privatleben gewährt die Champions-League-Siegerin auch gelegentlich auf ihrem Instagram-Profil.

Hier richtete Tabea Kemme im Februar 2023 einige Worte an ihre Freundin: „Danke… Für zwei atemberaubende, intensive, außergewöhnliche, manchmal irritierende und immer mit persönlichem und gemeinschaftlichem Wachstum verbundene Jahre.“ Dazu gab es noch eine Fotocollage, auf der die Magenta-TV-Expertin und ihre Lebensgefährtin zu sehen sind. Die Freundin der Olympia-Siegerin ist die Medienmanagerin Claudia Höfling. In beim „Bild“-Interview erklärte sie zum Thema Lebensgefährtin: „Ich habe eine Freundin. Damit gehe ich auch offen um. Vielleicht wird bei Google dann demnächst Tabea Kemme Freundin gesucht“.

Zuvor hatte sie auch mal einen Handballer als Partner, nun sei sie aber mit ihrer Partnerin Claudia Höfling sehr glücklich. Zu ihrem Coming-out im Jahr 2017 sagt sie in dem NDR-Podcast: „Das war normal. Ich habe einfach zu den Werten gestanden, die ich lebe.“