Almuth Schult privat: DAS bringt die EM-Expertin der ARD auf 180 – „Dann nicht“

Almuth Schult hat es im Fußball bis nach ganz oben geschafft und stand sogar für die Deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Neben ihrer Tätigkeit als Spielerin ist sie mittlerweile auch regelmäßig bei großen Turnieren als Expertin für die ARD-Sportschau im Einsatz.

Über das Privatleben der Nationaltorhüterin ist nicht so viel wie über ihre Fußballkarriere bekannt, doch einige Infos zu Almuth Schults Ehemann und ihren Kindern sind ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. In diesem Artikel verraten wir dir alles, was du über Almuth Schult privat wissen musst.

Almuth Schult privat: Vom Dorf in die große Fußball-Welt

Auch wenn über Almuth Schult privat nicht viel bekannt ist, so weiß man doch, dass die Nationalspielerin im beschaulichen Dannenberg an der Elbe am 9. Februar 1991 das Licht der Welt erblickte. Bereits im Alter von fünf Jahren begann sie gegen das runde Leder zu treten. Ihre spätere Fußballkarriere verdankt Torhüterin auch ihren Eltern. „Zu Anfang waren es natürlich meine Eltern – ohne sie hätte ich es nicht so weit geschafft. Dafür bin ich ihnen ewig dankbar“, erklärte die Fußballerin in einem Interview gegenüber „vwfs.com“.

Nachdem die ARD-Expertin ihre Karriere beim FC SG Gartow gestartet hatte, stand die Torhüterin unter anderem für den Hamburger SV, den Magdeburger FFC und den SC 07 Bad Neuenahr zwischen den Pfosten. Im Jahr 2013 folgte dann mit dem Wechsel zum VfL Wolfsburg der nächste große Schritt. Hier wurde die Fußballerin Meister und gewann mit dem Team auf den DFB-Pokal. Im Jahr 2015 schaffte sie außerdem endgültig den Sprung in den Kader der Deutschen Nationalmannschaft und wurde so zur Nationaltorhüterin. Mit dem Nationalteam wurde sie 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. Bei der EM 2022 kam sie im Nationalteam allerdings nicht zum Einsatz. Nach einem kurzen Intermezzo beim Angel City FC spielt Almuth Schult seit April 2024 wieder für den HSV.

Neben ihrem Job als Profi-Sportlerin wurde Schult auch durch ihr Engagement als Expertin für die ARD-Sportschau bekannt. Im Jahr 2018 stand die Nationaltorhüterin erstmals neben Bernd Schmelzer als Co-Kommentatorin der ARD-„Sportschau“ vor der Kamera. Drei Jahre später zählte die Fußballerin zu dem ARD-Experten-Team bei der Europameisterschaft, ebenso bei der Weltmeisterschaft ein Jahr später. Auch bei der Europameisterschaft in Deutschland 2024 wird die Nationalspielerin ihre Meinung in der Sportschau zum Besten geben.

Almuth Schult privat: DAS ist über ihre Kinder und ihren Ehemann bekannt

Auch wenn Almuth Schult ihr Privatleben zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraushält, sind doch einige Infos über ihren Ehemann und die gemeinsamen Kinder herausgekommen. Schult hat einen Ehemann, dessen Name oder das Datum ihrer Hochzeit ist allerdings nicht bekannt. Außerdem weiß dank eines Posts des VfL Wolfsburg, dass die ARD-Expertin im April 2020 Zwillinge zur Welt brachte. Auch die Namen ihrer Kinder gab die Nationaltorhüterin bisher nicht preis. Am 16. August 2023 erblickte dann das nächste Kind von der Olympiasiegerin das Licht der Welt: ein Junge.

Laut „Sportbuzzer“ weiß man außerdem über das Privatleben der Nationalspielerin, dass sie in ihrem Heimatort Lomitz im Wendland nicht weit entfernt von dem Bauernhof ihrer Eltern leben soll. Über ihre Bekanntheit sagte sie gegenüber „vwfs.com“: „Popularität ist Fluch und Segen zugleich.“ Was sie aber gar nicht abkönne, sei, wenn sie mit „Ey, Foto“ angesprochen würde. „Dann nicht. Es geht um Respekt, Verständnis und Freundlichkeit“, stellt die Europameisterin in dem Interview klar.