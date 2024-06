Amelie Stiefvatter privat: Schicksalsschlag verändert alles – „Bin zurück nach Hause gegangen“

Amelie Stiefvatter dürfte besonders den ZDF-Zuschauern ein Begriff sein, immerhin ist sie hier für das „Morgenmagazin“ unterwegs. 2024 dürfte die Moderatorin aber einer noch breiteren Masse bekannt werden, da die Sportjournalistin für das ZDF bei der UEFA Euro 2024 in Deutschland berichten wird.

Doch wie sieht es eigentlich mit dem Wissen über das Privatleben von Amelie Stiefvatter aus? Hat die „Morgenmagazin“-Moderatorin einen Partner, Kinder oder ist sogar bereits verheiratet? Alles, was du über Amelie Stiefvatter privat wissen musst, verraten wir dir im folgenden Artikel.

Amelie Stiefvatter privat: Viel Erfahrung im TV

Amelie Stiefvatter wurde im Jahr 1990 in Berlin geboren. Schon früh wusste sie, dass sie später etwas im TV machen wollte, wie sie 2021 in einem Interview mit „leosuniversum.de“ berichtet: „Es gibt Kindervideos von mir, wo ich die Modenschau mit meinen Schwestern moderiere oder den Tigerenten Club. Ich habe immer die Kamera von meinem Papa geklaut und die Urlaubsvideos überspielt und eigene Shows darauf moderiert. Also ich wusste, dass ich was mit Fernsehen machen möchte.“ Nach dem Abitur im Jahr 2009 studierte die Reporterin Amerikanistik, Orientalistik, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien.

Im Jahr 2013 startete Amelie Stiefvatter ihre Karriere beim österreichischen Sender ServusTV als Reporterin und Filmemacherin. 2018 gründete die Sportjournalistin ihre eigene Film-Produktionsfirma „Amovie“, für die sie als Produzentin, Redakteurin und Sprecherin tätig ist. Von 2020 bis 2021 moderierte die Reporterin den „Tigerenten Club“ im Sender Kika, dann ging es für die Sportjournalistin zurück zum Sport. In den Jahren 2021 sowie 2022 berichtete sie von der Fußball-EM beziehungsweise -WM. Zuerst war die Reporterin dabei noch für Magenta tätig, wechselte dann aber zum ZDF. Dort steht sie auch Ski-alpin-Übertragungen und seit August 2022 außerdem auch im „ZDF-Morgenmagazin“ vor der Kamera. Nun wird die Sportjournalistin für das ZDF auch von der Europameisterschaft 2024 in Deutschland als Reporterin aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach berichten.

Amelie Stiefvatter privat: Tod der Mutter veränderte ihr Leben

Auch wenn Amelie Stiefvatter bei Instagram und Facebook einen Account hat, gibt sie über ihr Privatleben nicht viele Infos nach draußen. Immerhin auf Insta erhaschen ihre Follower ab und an einen Einblick, was Amelie Stiefvatter privat so treibt oder auch zu ihrem Job beim ZDF. Ob sie einen Partner hat, gar verheiratet ist oder Kinder hat, ist ihr gut gehütetes Geheimnis.

In einem Interview mit „leosuniversum.de“ verriet sie im April 2021 allerdings ein privates Detail, das auch ihre berufliche Karriere und ihren damaligen Job bei ServusTV stark beeinflusste: „Vor mittlerweile drei Jahren ist dann aber meine Mama schwer krank geworden. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich zu meiner Mama gehen will, um sie zu pflegen. Deshalb habe ich alles gekündigt und bin zurück nach Hause gegangen. Dann ist meine Mama aber an Krebs gestorben und das war für mich der Moment, in dem ich gesagt habe, dass ich irgendetwas ändern möchte.“ Anschließend bewarb sie sich auf die Stelle als Moderatorin beim „Tigerenten Club“ und ging von da aus weiter ihren Weg zum ZDF.

Über ihr Privatleben erzählte sie außerdem, dass unterschiedlichste Sportarten ausgeübt habe. Doch dabei liegt ihr ausgerechnet eine bestimmte Sportart eher weniger: „Ich liebe Fußball, aber ich bin leider echt schlecht darin. Ich habe gemerkt, dass der einzige Ballsport, den ich kann, Volleyball ist.“ Ihr Lieblingsverein ist übrigens Hertha BSC.