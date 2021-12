Borussia Dortmund – FC Bayern München im Live-Ticker: Nach Bellingham – jetzt bangt der BVB auch um IHN

Endlich ist es wieder soweit! Am 14. Spieltag der Bundesliga steigt der Klassiker Borussia Dortmund – FC Bayern München.

Die ganze Bundesliga schaut am Samstagabend (18.30 Uhr) auf das Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund – FC Bayern München. Die Vorzeichen stehen gut für den BVB.

Borussia Dortmund – FC Bayern München im Live-Ticker

Kann Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft ein Wort mitreden oder zieht der FC Bayern München wieder frühzeitig davon? Diese Frage dürfte sich am Samstagabend klären.

Wir begleiten für dich das Topspiel Borussia Dortmund – FC Bayern München hier in unserem Live-Ticker!

Spielinfo:

Anstoß: 18.30 Uhr

Stadion: Signal Iduna Park

Schiedsrichter:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Can - Reus - Haaland, Malen

München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies – Lewandowski

Borussia Dortmund – FC Bayern München -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.34 Uhr: Eine Entwicklung passt BVB-Coach Marco Rose nicht in den Kram. Auf der PK erklärte er, dass es „bitter“ für den BVB sei. Hier mehr dazu.

BVB gegen Bayern findet nur vor 15.000 Zuschauern statt. Foto: imago images/RHR-Foto

13.51 Uhr: Wie Marco Rose jetzt auf der PK offenbarte, bangt der BVB auch um den Einsatz von Abwehrstar Manuel Akanji. Der Schweizer musste in dieser Woche mehrfach pausieren.

13.05 Uhr: Jude Bellingham ist weiterhin fraglich. Bellingham stieg erst spät in der Woche ins Training.

13.00 Uhr: Bei Borussia Dortmund fehlen Thorgan Hazard (Quarantäne), Mateu Morey (schwere Knieverletzung), Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss) und Gio Reyna (Aufbautraining).

12.49 Uhr: Große Sorgen bereitet dem FC Bayern aktuell auch Leon Goretzka. Der Nationalspieler droht auszufallen. Hier mehr dazu >>>

12.28 Uhr: Sportlich gesehen trifft den FC Bayern aber wohl der Ausfall von Joshua Kimmich am härtesten. Der Mittelfeld-Star fällt coronabedingt aus – genau so wie Eric-Maxim Choupo-Moting. Sabitzer (Wadenverletzung), Sarr (Adduktorenverletzung) und Stanisic (Muskelbündelriss) müssen ebenfalls passen.

11.55 Uhr: Der FC Bayern München hat zurzeit aber ganz andere Sorgen. Die Impfdebatte um Star Joshua Kimmich, mehrere Corona-Fälle im Team und Stress mit den Fans wegen Katar – die Nebengeräusche beim Rekordmeister sind ziemlich neu.

11.19 Uhr: DAS Thema unter der Woche war die Rückkehr von Erling Haaland. Der Norweger meldete sich vergangenes Wochenende plötzlich zurück und traf gleich mal. Eigentlich war mit dem Haaland-Comeback erst nach dem Klassiker gerechnet worden.

10.42 Uhr: Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Der Kampf um die Meisterschaft könnte in diesem Jahr mächtig spannend werden. Nur ein einziger Zähler trennt Spitzenreiter Bayern und Borussia Dortmund. Für die Spannung in der Liga wäre ein BVB-Sieg also von Vorteil.

10.22 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Am Samstagnachmittag ist es wieder soweit: Borussia Dortmund trifft auf den FC Bayern München. Alle Infos gibt es vorab hier bei uns im Live-Ticker!