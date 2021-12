Borussia Dortmund: DARAUF hätte BVB-Coach Rose gerne verzichtet – „Bitter für uns“

Statt wie erhofft 67.000 Zuschauer werden am Samstagnachmittag nur 15.000 Fans in den Signal Iduna Park kommen. Die neue Corona-Maßnahmen treffen also auch das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Marco Rose, Trainer von Borussia Dortmund, sieht das als Nachteil. Er hätte gerne wieder vor 67.000 Zuschauern gespielt.

Borussia Dortmund: Fans sind ein wichtiger Faktor

Aufgrund der neuen Corona-Regeln musste Borussia Dortmund den Ticketverkauf für das Spiel gegen den FC Bayern München stornieren. Statt 67.000 dürfen nur 15.000 Zuschauer in den Signal Iduna Park.

Am Freitagmorgen startete der Ticketverkauf. Innerhalb 30 Minuten waren alle Karten vergriffen, teilte BVB-Pressesprecher Sascha Fligge auf der Pressekonferenz mit.

Diesen Anblick wird es im Signal Iduna Park vorerst nicht mehr geben. Foto: imago images/Team 2

Rose bedauert die Reduzierung des Zuschauerkontingent: „Das ist bitter für uns. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass die Leute peu a peu mehr geworden sind, das Stadion irgendwann mal sehr voll war. Das hat uns gutgetan. Wir haben jetzt sieben Heimspiele in Folge gewonnen in der Bundesliga.“

Der Rückhalt der Fans ist ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund. Gerade in engen Spielen gab das den Spielern die nötige Extramotivation.

Rose: „Hätte uns besonders gutgetan“

Im Topspiel den FC Bayern München wäre die Unterstützung von außen also noch mal wichtiger. „In diesem Spiel hätte uns das natürlich besonders gutgetan. Wir, hier zuhause, gegen Bayern München, vor unseren Fans – das wäre natürlich wichtig für uns gewesen“, so Rose.

Der aber auch sagt: „Jetzt ist es nicht so und wir alle müssen die Situation so annehmen, wie sie ist.“

Der aber auch sagt: „Jetzt ist es nicht so und wir alle müssen die Situation so annehmen, wie sie ist."