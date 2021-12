Erling Haaland: Wunderheilung? Das sind die wahren Gründe für seine schnelle Rückkehr

Hinrunden-Aus, Comeback erst kurz vor Weihnachten, kein Einsatz im Topspiel – über die Verletzung von Erling Haaland ist mächtig spekuliert wurden.

Dass der Norweger aber schon im November gegen den VfL Wolfsburg zurückkehrt, damit hat wirklich niemand gerechnet – weder ein Experte, noch der BVB oder Vater Alf-Inge Haaland.

Sportdirektor Michael Zorc klärt jetzt über die wahren Gründe für das vorzeitige Comeback von Erling Haaland auf.

Erling Haaland: Blitz-Comeback! Deshalb war er wirklich so schnell wieder fit

Vater Alf-Inge Haaland hatte Anfang November noch betont, dass es „eine Weile“ dauern wird. „Es wäre gut, wenn er vor Weihnachten noch ein paar Spiele machen könnte, aber das ist eher unwahrscheinlich“, so „Alfie“ Haaland.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Mit einem Muskelbündelriss im Hüftbeuger sollte Erling Haaland eigentlich länger ausfallen. Da war die Verwunderung groß, als Trainer Marco Rose vor dem Wolfsburg-Spiel das Comeback des Star-Stürmers ankündigte.

Erling Haaland ist schneller zurück als erwartet.

Hat der BVB etwa geflunkert, was die Ausfallzeit angeht? Gegenüber „Sport1“ stellt Sportdirektor Michael Zorc nun klar: „Wir haben nie den genauen Zeitpunkt der Rückkehr prognostiziert. Und Erlings Vater hat in seinen Aussagen auch immer gesagt, dass ein Comeback im Dezember nicht ausgeschlossen ist.“

Zorc über Haaland: „Gutes Heilfleisch“

Allerdings sorgte das frühe Comeback auch beim BVB für Verwunderung. „Dass die Reha so reibungslos verlaufen würde, hat uns alle überrascht, liegt aber auch in Erlings unbändigem Willen begründet. Er hat extrem intensiv gearbeitet und einfach gutes Heilfleisch. Das sind die Gründe“, so Zorc bei „Sport1“.

Dem BVB kann es nur recht sein. Haaland wurde schmerzlich vermisst und ist nun genau zum Klassiker gegen den FC Bayern München wieder fit. (fs)