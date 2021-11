Borussia Dortmund: Fans in Sorge – BVB-Legende verletzt sich schwer

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Seine Profi-Laufbahn hat Lukasz Piszczek im vergangenen Sommer bei Borussia Dortmund beendet, im Spätherbst seiner Karriere kickt er nun bei seinem Jugendverein LKS Goczalkowice-Zdroji in der 4. Polnischen Liga.

Bislang stand Lukasz Piszczek in fast jedem Spiel in der Startelf, nun folgte der Schock. Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund hat sich schwer verletzt, die Fans sind tieftraurig.

Borussia Dortmund: Schock für BVB-Legende! Piszczek fällt verletzt aus

Beim 2:2 gegen Sleza Wroclaw musste Lukasz Piszczek in der 81. Minute verletzt ausgewechselt werden. Zwei seiner Teamkollegen mussten ihn stützen, mit dem linken Bein konnte er nicht mehr auftreten.

Lukasz Piszczek spielt in seiner Heimat Polen. Foto: imago images/Newspix

Der erste Verdacht bestätigte sich nicht: Piszczek erlitt keine Schäden an Achillessehne und Oberschenkel. Doch sein Sprunggelenk wurde in Mitleidenschaft gezogen.“ Die ärztliche Diagnose bestätigte den Schaden an der Rückseite des Sprunggelenks“, teilte der Verein via Facebook mit.

Das ist Lukasz Piszczek

Geboren am 03. Juni 1985 in Czechowice-Dziedzice, Polen

Wechselte 2007 von Zaglebie Lubin zu Hertha BSC

2010 ging er ablösefrei zum BVB

Für den BVB stand er 382 Mal auf dem Platz, erzielte 19 Treffer und bereitete 64 Tore vor

2021 verabschiedete sich Piszczek beim BVB und wechselte in seine Heimat zu Goczalkowice

„Lukasz geht es Tag für Tag besser und bedankt sich für eure Unterstützung“, schreibt der LKS Goczalkowice-Zdroji weiter.

Die Fans leiden mit ihrem Superstar und auch einige BVB-Fans, die den Weg ihres Lieblings noch verfolgen, schicken ihre Genesungswünsche. Unter dem Beitrag sind mehrere deutsche Kommentare zu finden.

BVB-Legende Piszczek hat sich verletzt. Foto: imago images/Sven Simon

Zum Glück für Piszczek ist die Hinrunde jetzt beendet. In der Liga geht es erst am 12. März kommenden Jahres weiter. Es bleibt also genug Zeit, um die Verletzung auszukurieren.

