Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul im Live-Ticker: Dortmund zittert – droht wieder Ärger?

Dortmund. Bayern-Frust, Schiri-Frust, Champions-League-Frust – all das will sich Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul von der Seele schießen. Im abschließenden Gruppenspiel der Königsklasse geht es für den BVB darum, wieder in die Spur zu finden.

Sportlich ist bereits vor dem Spiel Dortmund – Istanbul alles geklärt. Deshalb könnte Trainer Marco Rose einige seiner Stars schonen und dem ein oder anderen Reservisten die Chance geben, sich zu beweisen.

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul im Live-Ticker: BVB will sich Frust von der Seele ballern

Ob es Borussia Dortmund gegen Istanbul schafft, sich versöhnlich aus der diesjährigen Champions League zu verabschieden, erfährst du bei uns im Live-Ticker. Rund um das Spiel halten wir dich schon vor Anpfiff auf dem Laufenden.

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul 0:0 (-:-)

Tore:

Die Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Meunier, Zagadou, Hummels, Schulz - Witsel, Dahoud, Bellingham - Reus, Wolf, Malen

Istanbul: Destanoglu - Meras, Montero, Welinton, Uysal - Souza, Mehmet Topal - Karaman, Bozdogan, Larin - Batshuayi

4' Dortmund startet druckvoll und hatte gleich nach wenigen Sekunden den ersten Abschluss. Auch die anschließende Ecke ist gefährlich. Zagadous Kopfball verfehlt den Kasten aber.

1' Auf geht's! Der französische Schiedsrichter pfeift an.

20.55 Uhr: Die Spieler betreten das Feld. Dortmund wird hoffen, aus Schiedsrichter-Sicht heute keine großen Probleme zu haben. Nicht nur gegen Bayern, auch in den letzten beiden Champions-League-Spielen gab es Diskussionen Emre Can (Sporting Lissabon) und Mats Hummels (Ajax Amsterdam) sahen umstrittene rote Karten.

20.47 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Marco Rose erneuerte vor dem Spiel die Ansage, dass das Spiel keinesfalls bedeutungslos sei: „Es geht ums Prestige, es geht um Geld für den Verein und darum, ein paar Dinge geradezurücken.“

20.19 Uhr: Schock-Nachricht für den BVB: Manuel Akanji wird in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr bestreiten. Der Innenverteidiger fehlt heute laut Angaben des Vereins wegen eines kleinen Eingriffs am Knie.

Wie unter anderem die „Ruhr Nachrichten“ und „Sport 1“ berichten, wird er aber auch für die restlichen Spiele im Dezember ausfallen. Dortmund tritt noch gegen Bochum, Fürth und Hertha BSC Berlin an.

19.43 Uhr: Zum Sportlichen: Die BVB-Aufstellung ist da. Hummels ist trotz des Bayern-Auftritts dabei, daneben verteidigt Zagadou. Zudem nimmt Erling Haaland auf der Bank Platz.

19.33 Uhr: Die Gästefans wurden durch die Stadt zum Stadion geleitet. Laut Polizei sind sie dort nun angekommen.,Den Anpfiff in gut 90 Minuten sollten also alle mitansehen können.

18.18 Uhr: Erster Pyro-Zwischenfall. Die Polizei Dortmund berichtet, dass in der Nähe des Friedensplatzes Gäste-Fans Pyrotechnik gezündet hätten.

Im Bereich Friedensplatz haben Anhänger von @Besiktas Pyrotechnik gezündet. Eine Person wurde als Verursacher festgestellt. Wir leiten ein Strafverfahren ein. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) December 7, 2021

Erneut gibt es den Hinweis, dass ein Verstoß rechtliche Konsequenzen haben wird.

17.32 Uhr: Während die BVB-Profis schon ausgeschieden sind, konnte sich die U19 der Dortmunder in der Youth League das Ticket für die nächste Runde sicher. Angeführt von Sturm-Talent Julian Rijkhoff besiegten die Dortmunder Besiktas mit 6:2.

16.24 Uhr: Übertragen wird die Partie heute bei Amazon Prime. Der Streaminganbieter hatte sich vor der Saison einige exklusive Übertragungsrechte gesichert.

15.27 Uhr: Dortmunds Gegner würde auch gerne mal wieder einen Sieg feiern. Der letzte Erfolg liegt fast einen Monat zurück. Am Wochenendende reichte es gegen Abstiegskandidaten Kasimpasa nur zu 1:1.

14.18 Uhr: Nach seiner Schiri-Kritik wurde Jude Bellingham vom DFB bestraft. Hier mehr dazu >>>

10.33 Uhr: Pause für Haaland und Co.? Auf der Pressekonferenz vor der Partie deutet Rose nach Topspiel gegen den FC Bayern Rotation an: „Es ist klar, dass wir Erling Haaland nicht lange in das Spiel jagen können. Ähnliches gilt auch für Emre Can, Mo Dahoud, Raphael Guerreiro nach den Verletzungspausen. Am Samstag haben wir schließlich auch wieder ein wichtiges Bundesliga-Spiel.“

9.54 Uhr: Nach dem Bayern-Spiel verhängte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke aufgrund eines Vorfalls im Stadion jetzt Stadionverbote. >>> Hier mehr dazu.

7.28 Uhr: Wie immer ließ sich Marco Rose am Tag vor dem Spiel nicht in die Aufstellung gucken. Ein Detail verriet er jedoch: Axel Witsel wird, nachdem er gegen die Bayern auf der Bank saß, gegen Istanbul wieder von Beginn an spielen dürfen.

Dienstag, 6.20 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute endet die Champions-League-Reise von Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul, das steht bereits fest. Für beide geht es dennoch um Prestige, einen würdigen Abschluss und auch einen nicht kleinen Haufen Geld. Die Uefa schüttet für jeden Sieg eine Prämie von 2,7 Millionen Euro aus.

20.14 Uhr: Definitiv fehlen wird Borussia Dortmund Emre Can. Der Mittelfeldspieler sah gegen Sporting Lissabon die rote Karte.

18.12 Uhr: Obwohl beim morgigen Spiel wegen der Corona-Auflagen nur 15.000 Zuschauer zugelassen sind, bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor.

„In unserer Stadt sind sportbegeisterte Fans jederzeit herzlich willkommen. Anders ist dies bei gewaltbereiten Fans. Diese Personengruppen sind in Dortmund nicht willkommen und werden es mit entschlossenen Einsatzkräften der Dortmunder Polizei zu tun haben“, heißt es von der Polizei in einer Mitteilung.

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärte ein Polizeisprecher, dass die Partie trotz aller Umstände als „Hochrisikospiel“ eingestuft wurde. Dies hänge auch mit den Gästefans zusammen, die „in der Vergangenheit besondere Affinität zu Pyrotechnik gezeigt hätten.“

16.51 Uhr: Wird Mats Hummels nach seinen Patzern gegen die Bayern auf die Bank verbannt? Auch dazu äußert sich Rose ganz klar >>>

16.02 Uhr: Dennoch will Marco Rose die Begegnung voll konzentriert angehen. „Es geht darum, ein paar Dinge geradezurücken“, erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Es geht genau in so einem Spiel darum, den nächsten Schritt zu gehen. Ab der ersten Minute da zu sein, zu signalisieren, jedes Spiel ernst nimmt und gewinnen will.“

14.53 Uhr: Doch nun geht der Blick nach vorne. Dortmund trifft auf den türkischen Vertreter. Im Hinspiel gewannen die Schwarzgelben mit 2:1. Eine Chance aufs Achtelfinale hat man trotzdem nicht mehr. Dortmund wird nach der Winterpause in der Europa League antreten, während Besiktas bereits ausgeschieden ist.

14.11 Uhr: Beim BVB will man noch gar nicht recht an die Königsklasse denken. Noch immer schlägt die Niederlage gegen den FC Bayern München hohe Wellen. Im Mittelpunkt stand dabei Schiedsrichter Felix Zwayer. Marco Reus verriet nach dem Spiel, was der Referee den Spielern zum umstrittenen Hummels-Elfer sagte >>>

Montag, 6. Dezember, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Dortmund – Istanbul. Wer kann die Gruppenphase mit einem Erfolgserlebnis beenden?