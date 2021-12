Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! BVB-Star Bellingham wird nach Schiri-Kritik bestraft

Nach dem Klassiker gegen den FC Bayern (2:3) äußerte sich Jude Bellingham von Borussia Dortmund sehr kritisch gegenüber Schiedsrichter Felix Zwayer.

Der Kontrollausschuss des DFB hat gegen Bellingham daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihn aufgefordert, „zeitnah“ Stellung zu nehmen. Die Aussagen Youngsters von Borussia Dortmund haben jetzt Folgen.

BVB-Star Bellingham wird nach Schiri-Kritik bestraft

Nach dem 2:3 am Samstag gegen den Rekordmeister, stichelte der BVB-Star gegen Schiri Zwayer: „Für mich war das kein Elfmeter“, sagte er zum VAR-Entscheid gegen Hummels. „Man kann sich eine Menge Entscheidungen in diesem Spiel anschauen. Man gibt das größte Spiel in Deutschland einem Schiedsrichter, der schon einmal ein Spiel manipuliert hat. Was soll man da erwarten?“

Jude Bellingham war entsetzt über einige Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer. Foto: imago images/Kolvenbach

Bellingham erinnerte an den Skandal um Robert Hoyzer, in den auch Felix Zwayer verstrickt war. Nachweislich hatte Zwayer von Hoyzer einmal Schmiergeld angenommen, um ein Regionalliga-Spiel zu beeinflussen. Zudem hatte Zwayer die ihm bekannten Manipulationen von Skandal-Schiri Hoyzer nicht gemeldet.

Nach einer sechsmonatigen Sperre durch das DFB-Sportgericht durfte er wieder pfeifen, ist heute Fifa-Schiedsrichter. Die Sperre hatte der DFB sogar verheimlicht. Sie kam erst neun Jahre später durch Recherchen der „Zeit“ heraus.

BVB: Anzeige gegen Bellingham läuft noch

Nach dem Ermittlungsverfahren des DFB wurde der Engländer jetzt zu einer Geldstrafe von 40.000 Euro verdonnert, berichtet die „Bild“. Immerhin: Bellingham kommt so um eine Sperre herum. Der BVB hat dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Jude Bellingham (18) für seine TV-Aussage über Schiedsrichter Felix Zwayer nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München vom letzten Samstag nicht gesperrt.



Zum Artikel 👉 https://t.co/UdPx2cYPtw — Borussia Dortmund (@BVB) December 7, 2021

Die vom unbeteiligten Schiedsrichter-Beobachter Marco Haase (Hamburg) erstattete Anzeige gegen Bellingham wurde von der Polizei Dortmund zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Hier ist das Ergebnis noch offen.