Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul im Live-Ticker: Trotz Zuschauer-Reduzierung – Polizei bereitet Großeinsatz vor

Bayern-Frust, Schiri-Frust, Champions-League-Frust – all das will sich Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul von der Seele schießen. Im abschließenden Gruppenspiel der Königsklasse geht es für den BVB darum, wieder in die Spur zu finden.

Sportlich ist bereits vor dem Spiel Dortmund – Istanbul alles geklärt. Deshalb könnte Trainer Marco Rose einige seiner Stars schonen und dem ein oder anderen Reservisten die Chance geben, sich zu beweisen.

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul im Live-Ticker: BVB will sich Frust von der Seele ballern

Ob es Borussia Dortmund gegen Istanbul schafft, sich versöhnlich aus der diesjährigen Champions League zu verabschieden, erfährst du bei uns im Live-Ticker. Rund um das Spiel halten wir dich schon vor Anpfiff auf dem Laufenden.

+++ Borussia Dortmund nimmt nächstes Top-Talent ins Visier – Schweden-Moukoko für den BVB? +++

Spielinfo:

Anpfiff: Dienstag, 7. Dezember, 21 Uhr

Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul -:- (-:-)

Tore:

So könnten sie spielen:

Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Haaland, Malen

Istanbul: Destanoglu - Rosier, Vida, Welinton, R. Yilmaz - Souza, Mehmet Topal - Ghezzal, Pjanic, Larin - Batshuayi

20.14 Uhr: Definitiv fehlen wird Borussia Dortmund Emre Can. Der Mittelfeldspieler sah gegen Sporting Lissabon die rote Karte.

18.12 Uhr: Obwohl beim morgigen Spiel wegen der Corona-Auflagen nur 15.000 Zuschauer zugelassen sind, bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor.

„In unserer Stadt sind sportbegeisterte Fans jederzeit herzlich willkommen. Anders ist dies bei gewaltbereiten Fans. Diese Personengruppen sind in Dortmund nicht willkommen und werden es mit entschlossenen Einsatzkräften der Dortmunder Polizei zu tun haben“, heißt es von der Polizei in einer Mitteilung.

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärte ein Polizeisprecher, dass die Partie trotz aller Umstände als „Hochrisikospiel“ eingestuft wurde. Dies hänge auch mit den Gästefans zusammen, die „in der Vergangenheit besondere Affinität zu Pyrotechnik gezeigt hätten.“

16.51 Uhr: Wird Mats Hummels nach seinen Patzern gegen die Bayern auf die Bank verbannt? Auch dazu äußert sich Rose ganz klar >>>

16.02 Uhr: Dennoch will Marco Rose die Begegnung voll konzentriert angehen. „Es geht darum, ein paar Dinge geradezurücken“, erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Es geht genau in so einem Spiel darum, den nächsten Schritt zu gehen. Ab der ersten Minute da zu sein, zu signalisieren, jedes Spiel ernst nimmt und gewinnen will.“

14.53 Uhr: Doch nun geht der Blick nach vorne. Dortmund trifft auf den türkischen Vertreter. Im Hinspiel gewannen die Schwarzgelben mit 2:1. Eine Chance aufs Achtelfinale hat man trotzdem nicht mehr. Dortmund wird nach der Winterpause in der Europa League antreten, während Besiktas bereits ausgeschieden ist.

14.11 Uhr: Beim BVB will man noch gar nicht recht an die Königsklasse denken. Noch immer schlägt die Niederlage gegen den FC Bayern München hohe Wellen. Im Mittelpunkt stand dabei Schiedsrichter Felix Zwayer. Marco Reus verriet nach dem Spiel, was der Referee den Spielern zum umstrittenen Hummels-Elfer sagte >>>

Montag, 6. Dezember, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Dortmund – Istanbul. Wer kann die Gruppenphase mit einem Erfolgserlebnis beenden?