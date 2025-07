Monatshoroskop Wassermann August 2025: Was bringen die Sterne?

Das Monatshoroskop verspricht dem Sternzeichen Wassermann im August einen abwechslungsreichen, aber auch herausfordernden Monat. Vor große Komplikationen könnte beim Wassermann der rückläufige Merkur sorgen, der dich besonders in der Karriere und der Liebe beeinflusst. Doch keine Sorge: Die Sterne sagen voraus, dass Wassermänner die Herausforderungen im August meistern werden.

Vereinzelte Stolpersteine wird es beim Wassermann im August auch in der Gesundheit geben. In der zweiten Monatshälfte sieht es im Monatshoroskop des Sternzeichens Wassermann aber schon besser aus. Welche Wendepunkte du im August erlebst, erfährst du hier.

Das passiert in der Gesundheit des Wassermanns

Was erwartet das Sternzeichen Wassermann im August in der Gesundheit?

Das Monatshoroskop kündigt dem Wassermann im August grundsätzlich gute Aussichten in der Gesundheit an, denn dein Herrscherplanet Uranus befindet sich auf seiner direkten Laufbahn. Der Start in den Monat gestaltet sich für Wassermänner jedoch etwas holprig. Eine negative Uranus-Konstellation am 3. August könnte dich besonders reizbar machen und verleitet möglicherweise dazu, aus deinen gewohnten Routinen auszubrechen. Vor allem Wassermänner aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) könnten im August laut Horoskop anfällig für gesundheitliche Rückschläge sein. Treten Saturn und Uranus am 12. August in Konstellation, kann dir das dabei helfen, bewusster auf deine Gesundheit zu achten. Vermeidest du extreme Ansätze, wird ein großes Unheil abgewendet.

Als lebendiges Luftzeichen neigst du dazu, gerne mal über die Stränge zu schlagen oder mögliche Risiken zu unterschätzen, daher ist diese Ruhephase ein wichtiger Wendepunkt. Sollte dein familiäres Umfeld ein Grund für deine innere Unruhe sein, rät das Horoskop um den 16. August zu einer Auszeit oder einer Wellness-Behandlung. Durch die Mond-Uranus-Konstellation können Wassermänner am 25. August neue Inspirationen in Sachen Fitness finden – sei es eine innovative Entspannungsübung oder eine neue Sportart. Nutze diese Eindrücke, um in der Gesundheit voranzukommen.

Das sieht das Horoskop für die Karriere vor

Womit muss der Wassermann im August in der Karriere rechnen?

Das Monatshoroskop deutet für den Wassermann auf eine spannende Wende in der Karriere im August hin. Für dein Luftzeichen ist der Einfluss von Kommunikationsplanet Merkur entscheidend, doch im August gestaltet sich dieser Einfluss zunächst kompliziert. Bis zum 11. August ist Merkur rückläufig, was für den Wassermann laut Horoskop einiges durcheinanderbringen könnte. Bereits am 1. August tun sich laut Monatshoroskop Schwierigkeiten in der Karriere des Wassermanns auf, wenn Merkur in einer ungünstigen Konstellation mit dem Mond steht. Vor allem Wassermännern aus der zweiten Dekade (31.1. – 9.2.) könnten ihre Aufgaben im Job im August schwerfallen – komplexe Zusammenhänge begreifst du laut Horoskop nicht so schnell wie gewohnt.

Was Wassermänner im Job im August auf keinen Fall machen sollten, ist zu Notlügen zu greifen oder falsches Verständnis vorzuspielen. Kommt es am 14. August zu einer kritischen Merkur-Konstellation im Horoskop des Wassermanns, kann es negative Konsequenzen geben, falls du dich unvorsichtig verhältst. Bewegt sich Merkur in der zweiten Monatshälfte wieder direkt, verbessern sich laut Horoskop auch die Fähigkeiten des Sternzeichens Wassermann. Herausforderungen meisterst du jetzt mit Leichtigkeit.

Glückstage des Wassermanns im August 9. August 2025 : Der Vollmond im Wassermann schenkt dir Stärke.

: Der Vollmond im Wassermann schenkt dir Stärke. 21. August 2025 : Uranus fördert deine Fitness.

: Uranus fördert deine Fitness. 29. August 2025: In der Liebe erfüllt dich die Leichtigkeit.

Das sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Wassermanns

Was sagt das Monatshoroskop dem Wassermann im August in der Liebe voraus?

Im August könnte es für den Wassermann in der Liebe zu einigen Verwirrungen kommen, wie das Monatshoroskop verrät – denn auch hier treibt der rückläufige Merkur sein Unwesen. Nicht nur deine Kommunikation, sondern auch deine Gefühle bringen diese Energie durcheinander. Als Wassermann bist du bekannt dafür, dir in Beziehung deinen Freiraum zu nehmen. Schon am 1. August könnte eine Konstellation von Merkur und Venus im Horoskop dafür sorgen, dass Wassermänner aus ihrem Rhythmus geworfen werden. Beginnt dein Partner zu klammern, solltest du deine Probleme offen kommunizieren. Laut Monatshoroskop könnten Wassermänner aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) in der Liebe jedoch Probleme haben, Dinge anzusprechen.

Mache dich am besten auf die Suche nach Ursachen für deine Unzufriedenheit in der Liebe. Sobald Merkur am 11. August wieder in die direkte Bewegung übergeht, kehrt die Leichtigkeit schrittweise zurück. Die Venus-Mond Konstellation am 20. August begünstigt außerdem ehrliche Gespräche – das sollten Wassermänner laut Monatshoroskop in der Liebe nutzen. Romantisch wird es dann wieder zum Monatsende, wenn Venus und Neptun am 27. August dir Liebe und Sinnlichkeit verleihen.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop im August für den Wassermann voraus

Der August zeigt sich für den Wassermann durch das Monatshoroskop als facettenreicher Monat mit Höhen und Tiefen. Während die dein Herrscherplanet Uranus in der Gesundheit dabei hilft, zu regenerieren und mit neuen Inspirationen auf die Beine zu kommen, legt dir der rückläufige Merkur ein paar Steine in den Weg. Das Monatshoroskop empfiehlt dir, ehrliche Kommunikation in Liebe und Karriere im August zu fördern. Befolgst du als Wassermann die Tipps, verspricht das Horoskop am Monatsende Harmonie und Highlights im August.