Mega-IT-Panne sorgt weltweit für Chaos – auch Deutschland trifft es hart!

Eine große IT-Störung sorgt am Freitagmorgen (19. Juli) weltweit für Probleme! Banken, Bahnhöfe, Flughäfen und Co. – bei vielen Dienstleistern geht derzeit nichts mehr. Meldungen von Betroffenen aus den USA, Australien, Indien und Großbritannien machen bereits die Runde.

Doch auch Deutschland soll die Mega-IT-Panne hart getroffen haben. Denn ausgerechnet am Hauptstadt-Flughafen BER geht aktuell fast nichts mehr. Der Flugverkehr wurde bis 10 Uhr weitgehend eingestellt. Nur noch vereinzelt heben derzeit Flieger ab. Er ist aber nicht der einzige deutsche Airport.

+++ Deutsche Post präsentiert Wacken-Briefmarken – doch Fans interessiert nur eines +++

Mega-IT-Panne sorgt weltweit für Chaos

Banken, Fluggesellschaft, Bahnhöfe, Tankstellen, Medien-und Telekommunikationsunternehmen – die Liste an betroffenen Konzernen, Firmen und Dienstleistern aus der ganzen Welt ist mittlerweile lang.

Hinter dem IT-Chaos soll laut ersten Berichten von „NTV“ ein technisches Problem beim Tech-Riesen Microsoft stecken. Noch ist unklar, wie lange die Störung andauern wird. „Wir untersuchen ein Problem, das sich auf die Fähigkeit der Nutzer auswirkt, auf verschiedene Microsoft 365-Anwendungen und -Dienste zuzugreifen“, äußerte sich Microsoft bei „X“.

Auch spannend: Vodafone teilt es selbst mit – Kunden raubt es den Atem

Nutzer berichten darüber hinaus von zusätzlichen Problemen mit einem Update der Cybersecurity-Firma Crowdstrike. „Uns ist ein weitverbreitetes Problem bekannt, das Fehler auf Windows-Rechnern in verschiedenen Sensorversionen verursacht“, so ein Verantwortlicher.

HIER sind die Auswirkungen am schlimmsten

In Deutschland sind aktuell neben dem BER auch der Dortmunder Flughafen von den Folgen der IT-Panne betroffen. In Dortmund kann es demnach aktuell ebenfalls zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen. Wesentlich gravierender sieht es dagegen in Großbritannien und Australien aus. So musste unter anderem der britische Nachrichten Sky News sein Programm einstellen. Zuschauer sehen derzeit nur noch ein Standbild mit entschuldigenden Worten statt ihrer Sendungen.

In Australien soll es dagegen beim TV-Sender ABC News zwischenzeitlich zu Ausfällen gekommen sein. Ähnlich sieht es auch an den Flughäfen in Sydney und Melbourne aus. Bei einigen Airlines sei derzeit kein Check-in möglich. Bei einigen australischen Banken können außerdem derzeit keine Überweisungen getätigt werden.

Noch mehr News:

Wie zunächst „CNN“ berichtete, sollen die Fluggesellschaften American Airlines, United und Delta in den USA die US-Luftfahrtbehörde um einen „globalen Flugstopp für alle Flüge“ infolge der Mega-IT-Panne gebeten haben. Auch bei der Billig-Airline Ryanair kam es zu IT-Problemen. Selbst für McDonald’s-Kunden in Japan hat die Microsoft-Störung Folgen. So mussten etwa 30 Prozent aller Filialen vorzeitig schließen. (mit dpa)

Wir berichten an dieser Stelle weiter