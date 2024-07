Flughäfen in NRW von Mega-IT-Panne betroffen! Passagiere müssen jetzt stark sein

Mega-IT-Panne weltweit! Zahlreiche Banken, Bahnhöfe, Flughäfen und Co. melden am Freitagmorgen (19. Juli) große Probleme. Bei zahlreichen Dienstleistern geht absolut gar nichts mehr. Auch die Flughäfen in NRW sind von dem Technik-Desaster betroffen.

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte der Flughafen Köln/Bonn, dass es auch dort zu Störungen kommt. Vor allem der Check-In-Prozess sei betroffen. Vieles müsse jetzt händisch gemacht werden, wie ein Sprecher sagte. Und das könne zu Verzögerungen führen.

Auch Flughafen Düsseldorf und Dortmund mit Problemen

Fast genauso sieht es am Flughafen Düsseldorf aus. „Wir können bestätigen, dass es aufgrund einer IT-Störung aktuell zu Beeinträchtigungen bei den Check-in- und Boarding-Prozessen von Eurowings kommt“, heißt es von einem Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN. Daher werden die Abflüge der Airline derzeit manuell eingecheckt. „Wir bitten die Passagiere, sich bei ihrer Airline über ihren Flugstatus zu informieren.“

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, kommt es auch am Flughafen Dortmund zu Problemen. Die technische Störung betrifft die Abfertigungssysteme am Airport. Es kann auch hier zu Störungen und zu Verzögerungen kommen.

Das steckt hinter dem IT-Chaos

Hinter dem weltweiten IT-Chaos soll ein technisches Problem bei Microsoft stecken. Wie lange die Störungen andauern wird, ist unklar. „Wir untersuchen ein Problem, das sich auf die Fähigkeit der Nutzer auswirkt, auf verschiedene Microsoft 365-Anwendungen und -Dienste zuzugreifen“, äußerte sich Microsoft auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter).

Außerdem berichten Nutzer darüber hinaus von zusätzlichen Problemen mit einem Update der Cybersecurity-Firma Crowdstrike. „Uns ist ein weitverbreitetes Problem bekannt, das Fehler auf Windows-Rechnern in verschiedenen Sensorversionen verursacht“, so ein Verantwortlicher. Alle weiteren relevanten Infos rund um die Mega-IT-Panne, liest du in unserem News-Blog>>>