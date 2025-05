Mallorca: Notarzteinsatz bei Fest von Peter Maffay – große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star

Am Freitag (2. Mai) lud Peter Maffay nach langer Zeit mal wieder zu sich auf die Finca Can Sureda in Pollença ein. Bei dem Frühlingsfest waren rund 1.000 Gäste zugelassen, die sich vorab Eintrittskarten sichern konnten. Alle wollten einen Blick auf den Sänger werfen und am besten auch ein Autogramm oder ein Foto abgreifen oder sogar ein kurzes Pläuschchen mit Peter Maffay halten.

Doch kurz bevor der Gastgeber und Star des Tages mit dem Fahrrad auf den Hof einfuhr, kippte ein Gast plötzlich um. Ein Schock-Moment für alle Anwesenden! Und die Sorge war groß, denn es handelte sich um ein bekanntes Gesicht von „Goodbye Deutschland“, der gerade erst frisch aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Mallorca: „Goodbye Deutschland“-Star kippt plötzlich um

Plötzlich schreit eine Frau in der Menge um Hilfe, Rettungssanitäter eilten herbei. Es handelte sich um Kathrin Mermi-Schmelz, die hilflos zusehen musste, wie ihr Ehemann Thommy Schmelz plötzlich umkippte. Die Sanitäter brachten den „Goodbye Deutschland„-Star in einen Rettungswagen und kümmerten sich um ihn, während eine aufgebrachte und weinende Kathrin Mermi-Schmelz danebenstand.

„Er saß ganz normal am Tisch. Auf einmal hat er einen Krampfanfall bekommen und keine Luft mehr gekriegt“, schildert Katrin Mermi-Schmelz gegenüber der „Mallorca Zeitung“ den schockierenden Moment. Während Peter Maffay in dem Moment gerade auf den Hof geradelt kommt, geht es für den Mallorca-Auswanderer kurz danach ins Krankenhaus nach Inca.

Dabei hatte er das Krankenbett gerade erst verlassen dürfen. Wieder daheim erholte sich der 53-Jährige von einer frischen Lungen-OP, dessen Autopsie-Ergebnis noch erwartet wird. Seit Monaten plagt er sich mit gesundheitlichen Problemen rum, denn die Krankenakte ist lang und dick. Von Bandscheibenvorfällen über Diabetes, einer chronischen Krankheit an der Leber und einer erweiterten Herzaorta ist alles dabei. Immer wieder kämpft sich Thommy Schmelz wieder zurück und nun der nächste Rückschlag.

Peter Maffay nimmt sich Zeit für Fans

Einen gesundheitlichen Rückschlag musste zuletzt auch Peter Maffay hinnehmen. Aufgrund einer Erosion im Sehnenbereich des rechten Arms musste sich der Musiker kurz nach Ostern ebenfalls einer Operation unterziehen. „Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil wir in einem guten Monat spielen und ich möchte nicht die Arbeit der Ärzte, die mich behandelt haben, torpedieren. Es ist nichts Gravierendes, aber ich muss einfach etwas aufpassen“, gibt der 75-Jährige gegenüber unserer Redaktion Entwarnung.

Peter Maffay nimmt sich auf Mallorca Zeit für Fans. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Autogramm-Karten unterschreiben fiel deshalb beim Fest leider aus. Auf eine kleine Gesangseinlage hofften die angereisten Gäste ebenfalls vergeblich, die Bühne überließ der Sänger stattdessen anderen Künstlern. Aber dafür nahm sich Peter Maffay ganz viel Zeit für seine Fans, um Fragen zu beantworten und Fotos zu knipsen.