Mallorca Sehenswürdigkeiten: Diese 5 Spots musst du gesehen haben!

Der Name Mallorca allein malt vor dem inneren Auge Bilder von azurblauem Meer und endlosen Stränden. Doch die beliebte Baleareninsel hat weit mehr zu bieten als das! Mallorcas Sehenswürdigkeiten stecken voller Naturschönheiten und beeindruckender Zeitgeschichte. In jedem Winkel der Baleareninsel entfaltet sich der besondere Zauber Mallorcas, denn jede Ecke erzählt ihre eigene Geschichte.

Die mystischen Drachenhöhlen, die imposanten Panoramen von Cap Formentor und die wilden Schluchten des Tramuntana-Gebirges bieten Erlebnisse, die weit über das hinausgehen, was man von einem typischen Mallorca-Urlaub erwartet. Wir stellen dir fünf Sehenswürdigkeiten von Mallorca vor, die auch deine Zeit auf der Baleareninsel unvergesslich machen werden!

Sehenswürdigkeiten Mallorca: Tropfsteinhöhlen von Porto Cristo

Ein echtes Highlight der Sehenswürdigkeiten auf Mallorca sind die faszinierenden Tropfsteinhöhlen von Porto Cristo. Diese beeindruckenden Höhlen – auch bekannt als die Coves del Drach oder zu Deutsch Drachenhöhlen – gehören zu den größten und spektakulärsten Tropfsteinhöhlen Europas. In den Drachenhöhlen betrittst du eine geheimnisvolle Unterwelt, in der die Zeit stillzustehen scheint. Die Drachenhöhlen erstrecken sich über fast 1.200 Meter und sind voller beeindruckender Stalaktiten und Stalagmiten, die über Jahrtausende hinweg gewachsen sind.

Tropfsteinhöhlen von Porto Cristo: Magische Unterwelten

Die Drachenhöhlen von Porto Cristo sind wohl die mystischste Sehenswürdigkeit die Mallorca zu bieten hat. Foto: IMAGO/Eibner

Tief unter der Erdoberfläche wandelst du durch labyrinthartige Gänge und stößt auf einen faszinierenden unterirdischen See – den Lago Martel. Dieser gewaltige See zählt zu den größten unterirdischen Seen der Welt und verleiht den Drachenhöhlen eine märchenhafte Atmosphäre. Jede Führung wird gekürt durch ein kurzes klassisches Konzert, das auf Booten über den Lago Martel gespielt wird und in dessen Anschluss ein Lichtspiel eine Atmosphäre zaubert wie bei aufgehender Sonne in der Morgendämmerung. Die Drachenhöhlen von Porto Cristo sind nicht nur ein geologisches Wunder, sondern auch ein Ort voller Geschichten und Legenden. Die Höhlen wurden bereits in prähistorischen Zeiten genutzt, und man sagt, dass sie einst als Versteck für Piraten dienten.

Adresse Tropfsteinhöhlen von Porto Cristo: Ctra. de les Coves, s/n, 07680 Porto Cristo, Illes Balears, Spanien

Andere spannende Mallorca-Themen:

Die schönsten Buchten von Mallorca: Geheim-Tipps und mehr

Wasserparks auf Mallorca: HIER findest du den Besten!

Schönste Strände Mallorca: Hier findest du DEIN persönliches Paradies

Sehenswürdigkeiten Mallorca: Leuchtturm am Cap Formentor

Die nächste Sehenswürdigkeit Mallorcas führt dich nicht nur zu der nördlichsten Spitze des Tramuntana-Gebirges, sondern auch der ganzen Baleareninsel: zum spektakulären Cap Formentor. Hier thront der Leuchtturm Cap Formentor auf den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges, das hier fast 400 Meter steil ins Meer abstürzt. Der Spot bietet dir eine Aussicht, die dir garantiert den Atem rauben wird. Die kurvenreiche Fahrt zum Leuchtturm ist bereits ein Erlebnis für sich: enge Serpentinen, dafür aber atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die schroffen Felslandschaften. In der Nebensaison kann man selbst das Wagnis eingehen, die Strecke zu befahren. In der Hauptsaison von 15. Juni bis 15. September übernimmt ein Shuttle-Bus die Anreise.

Cap Formentor: Wie am Ende der Welt

Der Leuchtturm am Cap Formentor markiert die nördlichste Spitze Mallorcas und bietet als hochgelegene Sehenswürdigkeit atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die zerklüftete Küste. Foto: IMAGO/Future Image

Am Leuchtturm angekommen, erwartet dich ein Panorama, das du so schnell nicht vergessen wirst. Von hier aus kannst du weit über das Meer blicken und die wilde, unberührte Schönheit der Natur Mallorcas genießen. Besonders beeindruckend ist der Ausblick am Cap Formentor bei auf- oder untergehender Sonne, wenn das Licht die Landschaft und den schier unendlichen Horizont in magische Farben taucht. Das Cap Formentor zählt zu einer der schönsten Orte Mallorcas. Mehr dazu liest du hier: >>> Die schönsten Orte auf Mallorca – hier solltest du unbedingt vorbeischauen!

Adresse Cap Formentor: 07460, Balearen, Spanien

Sehenswürdigkeiten Mallorca: Roter Blitz nach Sóller

Eine der charmantesten Möglichkeiten, Mallorca zu erkunden, ist eine Fahrt mit dem „Roten Blitz“. Einem historischen Zug, der zwar weder rot noch schnell wie ein Blitz ist, dafür aber die Inselhauptstadt Palma mit dem malerischen Städtchen Sóller verbindet. Die nostalgische Bahnreise ist ein absolutes Muss und führt dich eine Stunde lang durch atemberaubende Landschaften, vorbei an duftenden Orangen- und Olivenhainen und durch 13 Tunnel, die sich ihren Weg durch die Serra de Tramuntana bahnen.

Die historische Straßenbahn namens „Roter Blitz“ bietet eine malerische Fahrt durch das Tramuntana-Gebirge auf Mallorca. Foto: imago/localpic

Roter Blitz nach Sóller: Reise in die Vergangenheit

Der Zug, der seit schon seit 1912 auf der Baleareninsel in Betrieb ist, bringt dich im gemütlichen Tempo von der Inselhauptstadt Palma über ein paar Stationen ins nördlicher gelegene Sóller. Unterwegs kannst du die herrliche Aussicht aus den holzverkleideten Waggons genießen und in eine längst vergangene Zeit eintauchen. In Sóller angekommen, erwartet dich ein malerisches Städtchen mit charmanten Plätzen, hübschen Cafés und der beeindruckenden Kirche von Sant Bartomeu. Und wenn du noch nicht genug hast, kannst du von hier aus weiter mit der historischen Straßenbahn bis zum Port de Sóller fahren und an dem wohl schönsten Hafen Mallorcas das maritime Flair genießen.

Adresse Sóller: 07100, Balearen, Spanien

Sehenswürdigkeit Mallorca: Lochfelsen Sa Foradada

Nicht weit von Sóller entfernt versteckt sich auch schon eine weitere Sehenswürdigkeit Mallorcas – vielmehr ein echtes Naturwunder, das du auf der Baleareninsel noch entdecken kannst. Und schon die Anreise verspricht ein Erlebnis! Der markante Felsen Sa Foradada bei Deià ist von den Sehenswürdigkeiten Mallorcas mit seinem charakteristischen Loch in der Mitte ein beliebtes Fotomotiv und außerdem ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Die Legende besagt, dass das Loch im Felsen durch eine Kanonenkugel entstanden ist, die bei einem Piratenangriff im 16. Jahrhundert abgefeuert wurde – eine Geschichte, die den geheimnisvollen Charme dieses Ortes nur noch bestärkt.

Sa Foradada, ein markanter Felsen mit einem natürlichen Loch, liegt malerisch an der Westküste Mallorcas. Foto: imago images/Westend61

Für diejenigen, die gerne wandern, bietet der Weg zu dem Lochfelsen Sa Foradada eine herrliche Gelegenheit, die Schönheit der Serra de Tramuntana zu erkunden. Die Wanderung führt dich durch Olivenhaine und vorbei an atemberaubenden Aussichtspunkten. Alternativ kannst du auch eine Bootstour unternehmen und vom Wasser aus eine ganz einzigartige Perspektive auf die zerklüfteten Felsküste einnehmen, die es dir ermöglicht Sa Foradada aus nächster Nähe zu bewundern.

Lochfelsen Sa Foradada: Naturspektakel bei Deià

Der Lochfelsen Sa Foradada ist für sich schon ein echtes Must-See der Sehenswürdigkeiten auf Mallorca. Aber besonders lohnt sich ein Besuch des Felsens kurz vor Sonnenuntergang. Sobald die Sonne allmählich hinter dem Felsen versinkt, wird die gesamte Szenerie in ein zauberhaftes, goldenes Licht getaucht – ein echt magischer Moment, den du nicht verpassen solltest!

Adresse Lochfelsen Sa Foradada: 07179, Balearen, Spanien

Sehenswürdigkeiten Mallorca: Santuari de Sant Salvador

Für einen Hauch von Spiritualität und auch Kunstgeschichte sorgt unsere nächste Sehenswürdigkeit Mallorcas: das Santuari de Sant Salvador. Die Pilgerstätte thront auf einem über 500 Meter hohen Klosterberg bei Felantix über der Ostküste der Baleareninsel und hat mit seiner Aussicht und Atmosphäre schon so manch einem Besucher den Atem geraubt. Die Serpentinenstraße, die dich zu dem Wallfahrtsort führt, schenkt bereits romantischste Bilder und beeindruckende Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Und keine Sorge: Wenn du selbst nicht gut zu Fuß bist, musst du die steilen Serpentinen nicht selbst bezwingen. Shuttle-Busse bringen dich bis an die Spitze und wieder zurück.

Der Santuari de Sant Salvador, ein historisches Kloster auf einem Berg im Osten von Mallorca. Foto: Chaleen Goehrke

Santuari de Sant Salvador: Spiritueller Rückzugsort mit Aussicht

Oben angekommen, liegt die besondere spirituelle Atmosphäre bereits in der Luft, die auf 500 Metern über den Meeresspiegel sich gleich ganz anders atmet. Hier kannst du in den zugänglichen Teilen die Ruhe des Klosters genießen. Die Kirche und das 14 Meter hohe Steinkreuz sind beeindruckend, aber das Überwältigende an dieser Sehenswürdigkeit Mallorcas ist definitiv der Panoramablick von der Terrasse aus. An klaren Tagen kannst du hier bis zur Nachbarinsel Cabrera und weit über das Mittelmeer blicken. Das Santuari de Sant Salvador ist der perfekte Ort auf Mallorca, um innezuhalten, die Stille zu genießen und die Schönheit Mallorcas ganz und gar auf dich wirken zu lassen.

Adresse Santuari de Sant Salvador: Crta. de, Ctra. Porto Colom, s/n, 07200 Felanitx, Illes Balears, Spanien

Mallorcas Pilgerstätte hat gleich mehrere Sehenswürdigkeiten zu bieten: Neben sakraler Bauten vor allem aber einen spektakulären Ausblick. Foto: Chaleen Goehrke

Top 5 Sehenswürdigkeiten auf Mallorca

Santuari de Sant Salvador: Im Osten von Mallorca, in der Nähe von Felanitx.

Tropfsteinhöhle Porto Cristo: An der Ostküste von Mallorca, in der Nähe der Stadt Porto Cristo.

Cap Formentor Leuchtturm: An der nördlichsten Spitze von Mallorca, nahe der Stadt Formentor.

Sóller und Roter Blitz: Im Nordwesten von Mallorca

Sa Foradada bei Deià: An der Westküste von Mallorca, in der Nähe des Dorfes Deià.

Santuari de Sant Salvador: Im Südosten Mallorcas, in der Nähe der Stadt Felantix

Von den mystischen Drachenhöhlen in Porto Cristo über die schroffen Schluchten im Tramuntana Gebirge bis hin zu üppigen Orangen- und Olivenhainen – die Vielfalt von Mallorcas Sehenswürdigkeiten ist wahrlich atemberaubend! Aber auch in der Inselhauptstadt Palma laden historische Gassen und beeindruckende Bauwerke zu einer Reise durch die Zeit ein. Hier liest du, welche Sehenswürdigkeiten du dir in der Inselhauptstadt auf keinen Fall entgehen lassen solltest! >>> Sehenswürdigkeiten von Palma de Mallorca: Must-Sees und Geheimtipps.