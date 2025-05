Flughafen Düsseldorf: Passagiere machen Luftsprünge! Airport sorgt für Paukenschlag

Sommer, Sonne, Startbahn frei! Wer in diesem Jahr vom Düsseldorfer Flughafen abhebt, hat Grund zur Freude – denn ab Mai ist am Airport in NRW ordentlich was los. Mit rund 14.500 Starts und Landungen sowie mehr als zwei Millionen Reisenden erwartet der Flughafen den bislang reisestärksten Monat des Jahres.

Der Grund? Das Flugangebot wächst kräftig – mit neuen Zielen, mehr Frequenzen und Rückkehrern im Sommerflugplan.

Flughafen Düsseldorf: Flugangebot wird ausgeweitet – alle Infos im Überblick

Zum ersten Mal ist am Flughafen Düsseldorf Electra Airways am Start. Die bulgarische Airline fliegt ab dem 16. Mai direkt ans Schwarze Meer – nach Burgas (freitags und sonntags) und Varna (samstags). EasyJet nimmt Edinburgh neu ins Programm und ergänzt damit die bestehenden Verbindungen nach London und Mailand.

Auch Condor stockt auf: Ab dem 3. Mai geht’s neu nach Larnaka (Zypern) und Genua (Italien). Viele bekannte Urlaubsziele kehren ebenfalls zurück, darunter Split, Ibiza, Zakynthos oder Olbia. Besonders Mallorca steht hoch im Kurs – mit bis zu 26 Flügen pro Woche fast schon eine Shuttle-Verbindung.

Die Fluggesellschaft Eurowings nimmt gleich mehrere neue Ziele in ihr Programm auf: Mostar, die Azoren und Preveza. Auch nach Warschau wird ab dem 2. Mai fünfmal wöchentlich geflogen. Zudem steht vorübergehend Genua auf dem Flugplan: Das Ziel wird ab dem 8. Mai sechs Wochen lang donnerstags angeflogen. Alles in allem sind bis zu 700 wöchentliche Abflüge geplant, sodass für fast jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.

TUIfly, Freebird Airlines & Co.: Angebot wird aufgestockt

Auch TUIfly, Freebird Airlines, Croatia Airlines, Corendon und SunExpress erweitern ihr Programm. Neue oder wiederaufgenommene Strecken führen u. a. nach Patras, Menorca, Dalaman, Split, Korfu oder Konya. Vor allem Richtung Türkei und Südosteuropa wird das Angebot am Flughafen Düsseldorf spürbar aufgestockt.

Kurz gesagt: Wer diesen Sommer vom Flughafen Düsseldorf losfliegt, hat mehr Auswahl denn je – egal, ob er einen Strandurlaub, einen Städtetrip oder einen Besuch in der Heimat plant. Und während die Hochsaison an manch anderem Ort zum Stresstest wird, lässt sich mit etwas Planung durchaus noch ein ruhiges Plätzchen finden.