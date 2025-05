Flughafen Düsseldorf mit neuem Namen? Passagiere baff! „Geht’s noch“

Der Flughafen in Düsseldorf ist eine ziemlich beliebte Anlaufstelle für Reisende. Mit über 20 Millionen Passagieren pro Jahr zählt er zu den größten Flughäfen in Deutschland. Vor allem zu der Ferien- und Sommerzeit ist der Airport immer gut besucht.

Kein Wunder, dass sich der Flughafen Düsseldorf da auch schon gern mal die eine oder andere Besonderheit für seine Passagiere überlegt. Auch das direkte Nachbarland von NRW – die Niederlande – wird nun mit einer besonders schönen Überraschung geehrt. Doch nicht alle können es so ganz nachvollziehen…

Flughafen Düsseldorf sorgt für Aufsehen

Am Samstag (26. April) feierten die Niederländer den sogenannten Koningsdag zu Ehren des Königs Willem-Alexander. Für diese besondere Feierlichkeit hat sich der Airport in Düsseldorf etwas Besonderes überlegt. „Zum Königstag und dem Start der Maiferien heißt der Düsseldorfer Flughafen seine Gäste aus dem Nachbarland mit besonderen Aktionen willkommen. ‚Düsseldorf Luchthaven – Voor jou oranje‘ lautet das Motto, und der Airport meint es wörtlich: von orangefarbenem Logo bis zu landestypischen Spezialitäten“, heißt es auf der Webseite.

So wird der Flughafen eine Woche in „Düsseldorf Luchthaven“ umbenannt. Da in den Ferien viele aus den Niederlanden nach Düsseldorf kommen, um dort vom Flughafen zu verreisen, hat sich der Airport richtig Gedanken gemacht. Doch nicht bei jedem kommt diese kleine Änderung gut an. „Sonst geht’s noch“, kommentiert ein User auf Facebook. Was genau ihn an der Aktion stört, ließ er auch auf Nachfrage eines anderen Nutzers offen.

Das erwartet Passagiere am „Luchthaven“

Dabei bietet der „Luchthaven“ in dieser Zeit viele tolle Aktionen für alle Reisende an. „Digitale Willkommensbotschaften begrüßen die Gäste auf Niederländisch, und ein Selfie-Spot mit augenzwinkerndem Oranje-Flair lädt zu einem Erinnerungsbild am Airport ein“, schreiben die Verantwortlichen im Netz.

Doch das war noch lange nicht alles: „Auch kulinarisch setzt der Flughafen landestypische Akzente: Die Gastronomiebetriebe bieten eigens zusammengestellte Snacks und Klassiker aus den Niederlanden an – darunter Kibbeling met Fritjes und Broodje Gezond.“ Abgerundet wird das Aktionsprogramm mit einer Erlebniswerkstatt für kleine Gäste, Walking Acts und unterhaltsamen Gewinnspielen im Terminal.