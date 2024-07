Crowdstrike: Aktie bricht direkt ein! So schlimm ist das IT-Desaster für die Firma

Dass ein missglücktes Update nicht zu unterschätzen ist, zeigt derzeit die Firma „Crowdstrike“. Denn am Freitag (19. Juli) wurde die weltweit IT kurzerhand lahm gelegt. Bei diversen Branchen ist das spürbar – so etwa bei Flughäfen, Banken, aber auch Medienunternehmen. Alle aktuellen Entwicklungen kannst du in unserem Newsblog nachlesen >>>.

Eigentlich ging es nur um ein scheinbar harmloses Sicherheitsupdate von Crowdstrike. Doch zahlreiche Windows-Systeme stürzten danach ab. Zunächst legte der Fehler nur Dienstleister und Konzerne in Australien lahm. Doch mittlerweile sind die Folgen fast überall auf der Welt zu spüren. Und auch Crowdstrike erlebt jetzt ein Desaster!

Was ist Crowdstrike überhaupt?

Hinter Crowdstrike steckt das gleichnamige US-amerikanische Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie. Es wurde 2011 gegründet und soll Kunden wie Microsoft vor allem eines bieten: Sicherheit. Dafür warnt das Unternehmen etwa auch über Cyberangriffe und hat bereits einige bekannte Fälle von Cyberkriminalität erfolgreich aufgedeckt. So etwa den Hackerangriff auf Sony Pictures Entertainment von 2014. Crowdstrike unterstützt außerdem das Justizministerium der Vereinigten Staaten.

Damit die Softwares des Konzerns auch dauerhaft für Sicherheit sorgen, werden regelmäßig Updates durchgeführt. Doch ein fehlerhaftes Update sorgte am Freitag für weltweite Ausfälle bei Windows-Geräten, die infolge nur noch einen Bluescreen anzeigten. Es sollen Millionen von Computern betroffen sein.

Ausfälle haben spürbare Folgen für Crowdstrike

Doch auch der Schaden für Crowdstrike ist immens. Die Aktie des Unternehmens brach bis zum Mittags massiv ein (-18,5 Prozent um 12 Uhr unserer Zeit). Und das könnte noch nicht das Ende sein, wenn die IT-Panne nicht zeitnah gelöst wird.

Die weiteren Schäden des IT-Ausfalls sind bislang noch nicht abzuschätzen. Auch ist noch unklar, welche Folgen – neben dem Börsenabsturz – er für das Unternehmen Crowstrike haben wird.