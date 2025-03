„Goodbye Deutschland“: Bittere Enttäuschung – „Was ist das für eine Schei*e?“

Das Vox-Kult-Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ begleitet Menschen, die sich ihren Traum vom Auswandern erfüllt haben oder gerade dabei sind. Dabei wird schnell deutlich, dass der Auswanderungsprozess bei Weitem kein Zuckerschlecken ist. Auch die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheiten Levke Kersting und Janine Hundt können davon ein Liedchen singen.

Letztere ist vor und drei Jahren als Single nach Tansania ausgewandert. Vor zwei Jahren heiratete sie Ehemann Attu, Töchterchen Inaya machte ihr Liebesglück 2023 perfekt. Gemeinsam lebte die kleine Familie in Daressalam. Doch mit dem Umzug ins stark ländlich geprägte Kisaki wandte sich ihr Ehemann zunehmend von der Auswanderin ab. Janine zog die Reißleine und kam kurzerhand zurück nach Deutschland – bis jetzt!

„Goodbye Deutschland“: Janines großer Tag

Mitte Februar veröffentlichte die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit ein Video vom Flughafen auf dem Weg nach Tansania. Der Grund: Janines Herzensprojekt – die Einweihung einer Schule in Kisaki, die im Rahmen eines Hilfsprojekts komplett neu gestaltet wurde. Die Auswanderin hat die Arbeiten für eine Organisation vor Ort betreut.

Zur Neueröffnung in Kisaki ist das halbe Dorf erschienen, inklusive der über 700 Schüler. „Ich habe sie gezählt, sie sind alle da heute. Alle haben Uniformen an und sind erschienen“, freut sich Janine Hundt. Zur Feier des Tages ist auch die Tanz- und Trommeltruppe ihres Mannes Attu vor Ort – doch statt einer Bereicherung ist der Auftritt für die 43-Jährige der blanke Horror: „Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gedacht: ‚Was ist das für eine Scheiße?‘ Sie wussten lange genug, was für ein wichtiges Event das ist, und dann sehe ich da dieses Kanga, rumgewickelt wie eine Windel. T-Shirt wurde von links angezogen und eine richtige Choreografie gab es auch nicht!“

„Goodbye Deutschland“: Auswanderin traut ihren Augen kaum

Weiter bemängelt sie: „Dafür, dass sie sagen, dass sie die Tanzgruppe sind und jeden Tag üben, muss ich sagen: ‚Das war ein Flop!‘ Ihrem Ärger hat sie auch gegenüber Ehemann Attu Luft gemacht: „Ich glaube er weiß es. Er hat es genauso gesehen und ich glaube, er hat sich geschämt. Attu selbst sagt: „In dem Moment war ich nicht glücklich über das, was sie geboten haben. Sie haben das nicht gut gemacht.“ Die „Goodbye Deutschland“-Fans sind zwiegespalten. Sie sind hellauf begeistert von dem Projekt, aber nicht alle können Janines Unmut nachvollziehen:

„Toll, einfach eine tolle Folge, die ans Herz geht. Es ist so schön zu sehen, dass es noch Menschen wie euch gibt, gerade in der heutigen Welt, die einfach machen und den Kindern helfen!“

„Habe ich etwas verpasst? Ich dachte, du bist glücklich?!“

„Es geht ums Ganze und ich verstehe ihr Denken!“

„Das Schulprojekt ist wirklich eine ganz tolle Sache!“

Eine neue Folge von „Goodbye Deutschland“ flimmert am Freitag (28. März) zur Primetime um 20.15 Uhr über die Vox-Bildschirme. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Folge bereits vorab auf RTL+ streamen.