„Goodbye Deutschland“-Auswanderin sicher: „Alles nur fake“

In der TV-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ auf Vox werden Auswanderer mit Kameras auf dem Weg in ihr neues Leben begleitet. Auch am Freitag, 29. November, wird eine Folge des Erfolgsformats über die TV-Bildschirme flimmern.

Wer hat nicht schon einmal vom auswandern geträumt? Neues Land, neue Leute, neues Leben – für viele Deutsche leider nur Wunschdenken. Nicht aber für die Teilnehmer von „Goodbye Deutschland“. Für sie hat sich der Traum vom neuen Leben fernab von Deutschland erfüllt – zumindest teilweise. Auch Auswanderin Levke hatte diesen Traum, zog nach Sansibar und verliebte sich. Doch es lief nicht alles so wie erhofft…

„Goodbye Deutschland“: Levke und Amosi – erstes Aufeinandertreffen nach der Trennung

Leve Kersting (40) dachte, sie hätte ihren Mann fürs Leben gefunden. Die „Goodbye-Deutschland“-Auswanderin lebte 15 Monate lang auf ihrer Trauminsel Sansibar bevor sie sich in den einheimischen Heiler Amosi Donard Deus Ndamajaza aus dem Volk der Sukuba verliebte.

+++ Vox: Nach „Goodbye Deutschland“ erreicht den Sender die Nachricht +++

In seiner Kultur läuft es aber häufig ganz anders als die deutsche „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit es gewohnt war. Der 30-Jährige ließ sie oft stundenlang, wenn nicht sogar tagelang warten. Geheiratet wurde trotz der kulturellen Differenzen letztendlich trotzdem. Amosi sagt sogar: „Levke ist die Liebe meines Lebens. Ich will mit ihr mein ganzes Leben verbringen.“

„Goodbye Deutschland“

Doch nur rund zwei Monate später ist Alles aus! Es waren bloß leere Worte. Die Ehe ist in die Brüche gegangen. Und die Krönung: Amosi ist nun mit Levkes Trauzeugin liiert. „Ich glaube, dass Alles nur fake war“, betont Levke. Doch nun geschieht das scheinbar Unmögliche – Amosi will zurück zu Levke. „Das ist eigentlich das Letzte, was ich will. Ich hab so gar keinen Bock den zu sehen oder zu hören“ macht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin daraufhin klar. Gibt es noch eine Chance für die beiden?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter einem Beitrag auf dem Instagram-Account von „Goodbye Deutschland“ entsteht ein reger Austausch unter den Zuschauern. Dort heißt es: „Hä, ist die Story nicht aus erzählt?“ Ein anderer Instagram-Nutzer fragt sich: „Was erwarten diese Frauen denn bitte von solchen Typen?“ Eine weitere Nutzerin schreibt außerdem: „Immer wieder die gleichen Typen. Immer wieder die gleichen Storys. Immer wieder die Frauen die darauf reinfallen!“

Seit dem 1. November gibt es jeden Freitag um 20.15 Uhr eine neue Folge von „Goodbye Deutschland“ auf Vox. Vorab könnt ihr die Folgen bereits immer eine Woche vorher bei RTL+ anschauen.