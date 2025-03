„Dschungelcamp“-Star spricht über Erkrankung: „Das ist sooo schlimm“

Eigentlich ist Leyla Lahouar für ihre stets gute Laune und ihr sonniges Gemüt bekannt. Doch eine Sache lastet schwer auf den Schultern des „Dschungelcamp“-Stars.

Leyla Lahouar könnte glücklicher momentan wohl kaum sein: Im „Dschungelcamp“ fand sie in Reality-TV-Kollege Mike Heiter die große Liebe – Hochzeit noch in diesem Jahr! Doch nicht nur privat läuft es für die 28-Jährige wie am Schnürchen. Auch in der Fernsehwelt ist Leyla zurzeit so gefragt wie nie.

Leyla Lahouar: Ihre Karriere läuft derzeit gut

So gewann die Beauty zuletzt „Promi Big Brother“ und durfte bei „Let’s Dance“ ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Auch wenn letzteres mit weniger Erfolg gekrönt war (Leyla musste die Show bereits verlassen), dürfte das ihrer Beliebtheit bei ihren Fans keinen Abbruch getan haben.

Und diese hält der RTL-Star auch auf seinem Instagram-Account (rund 1,1 Millionen Follower) stets auf dem Laufenden – auch wenn es um die weniger schönen Dinge geht. Leyla Lahouar leidet nämlich unter einer fiesen Krankheit.

„Dschungelcamp“-Star gibt Fans Auskunft über Erkrankung

„Hey Leyla, wie sieht es eigentlich mit deinem Tinnitus aus?“, fragte ein besorgter Fan bei der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin besorgt nach. Leyla redet offen über ihre Ohren-Erkrankung – und gab auch jetzt ihren Fans ein Gesundheits-Update. Das fällt allerdings weniger positiv aus.

„Ich habe es jeden Tag und den ganzen Tag. Das ist sooo schlimm. Ich war jetzt noch mal bei einem anderen HNO und ich soll jetzt ab morgen für zehn Tage Cortison-Infusionen bekommen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich was bringt, weil es ja schon chronisch ist“, antwortete Leyla auf die Fan-Frage.

Das ist ein Tinnitus

Menschen mit Tinnitus haben Geräusche wie Summen, Pfeifen, Rauschen, Brummen, Klopfen, Klingeln oder Klicken im Ohr. Ein Tinnitus kann entweder kommen und gehen oder aber auch durchgängig vorhanden sein. Er kann zudem manchmal kaum wahrnehmbar und dann wieder sehr laut sein, wie es auf der Online-Plattform „Gesund Bund“ heißt.