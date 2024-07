Mallorca: Chaos am Flughafen Palma – alle Systeme ausgefallen

Die IT-Panne des Tech-Unternehmens Microsoft sorgt an diesem Freitag (19. Juli) auf der ganzen Welt für Chaos – so auch in Spanien. Alle Flughäfen des Landes sind von der Panne betroffen und kämpfen seit dem frühen Freitagmorgen mit Komplikationen im Flugverkehr. Am Flughafen von Palma de Mallorca soll derzeit kaum etwas noch funktionieren.

Check-Ins, das Ausdrucken der Board-Karten sowieso die Gepäckaufgabe würden derzeit von Hand erledigt werden, wie „Ultima Hora“ berichtet. Es sollen sich bereits sehr lange Schlangen in verschiedenen Bereichen des Flughafens bilden. Auch das rein und rausfahren aus dem Parkhaus des Flughafen sei derzeit nicht möglich.

Mallorca: Menschen müssen sich gedulden

Grund für den Ausfall könnte ein Fehler in der Aktualisierung von Crowdstrike sein, einem US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmen, welches mit der Microsoft-Cloud verbunden ist und das von vielen Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet wird. So auch von auch Aena, dem spanischen Flughafenbetreiber. Man arbeite an der Behebung dieses Fehlers, dennoch sei mit Verspätungen zu rechnen.

Fluggäste die an diesem Tag von Mallorca aus fliegen wollen, sollen sich drei Stunden früher am Flughafen einfinden, so Aena in einem Post auf X. Es ist Hochsaison auf der Insel und täglich reisen Hunderte Menschen von und nach Mallorca. Wie lange die Menschen am Ende auf ihren Flug warten müssen, kann derzeit nicht gesagt werden.

Der Flughafen in Berlin-Brandenburg hatte aufgrund der Störung den Betrieb bis 10 Uhr morgens vollständig eingestellt. In den beiden Bundesländern ist an diesem Tag Ferienbeginn, der für gewöhnlich für ein erhöhtes Aufkommen am Hauptstadt-Airport sorgt.