Sky von Störung betroffen – einige Kunden schauen in die Röhre

Aufregung am Freitagmorgen (19. Juli)! Eine weltweite IT-Panne (hier mehr dazu lesen) legt mehrere Bereiche lahm. Insbesondere Flughäfen sind betroffen, der Flugverkehr ist stark beeinträchtigt. Die Auswirkungen sind aber auch in der TV-Landschaft zu spüren – so auch bei Sky!

Hier und da blieb der Bildschirm für Kunden am Freitagmorgen schwarz. Sky reagierte umgehend und informierte seine Kunden über die Probleme. Betroffen war vor allem das Live-Programm.

Sky: Ausfälle im Live-Programm

Gegen 9 Uhr schossen die Problem-Beschwerden in die Höhe. Beispielsweise schauten Golf-Fans, die das Turnier „The Open“ live sehen wollten, in die Röhre. Der Pay-TV-Riese reagierte auf „X“ zunächst mit einer Mitteilung, dass man das Event aufgrund technischer Probleme derzeit nicht live senden könne.

Wenig später kristallisierte sich dann heraus, dass auch Sky vom weltweiten IT-Problem betroffen ist. „Leider kommt es aktuell zu Störungen und Ausfällen in unserem Live-Programm“, ließ der Sender aus Unterföhring wissen. Man arbeite mit Hochdruck an Lösungen.

Alternative Lösungen

Einige dieser Lösungen präsentierte man beispielsweise im Sport schon kurz darauf. Um zumindest Live-Bilder zeigen zu können, ging man den Kompromiss ein, Golf und Tennis vorübergehend mit englischem Original-Kommentar anzubieten. Motorsport wurde zunächst ganz ohne Kommentar gezeigt.

Zudem liefen die Übertragungen jeweils nur auf den sportspezifischen Sendern. Auf den „Sky Sport“-Sendern blieb der Bildschirm vorübergehend komplett schwarz.

Sky: Das steckt hinter den Problemen

Hinter den massiven Problemen, von denen auch der Pay-TV-Anbieter betroffen ist, steckt offenbar ein fehlerhaftes Update einer IT-Security-Lösung des Herstellers Crowdstrike, wie das Bundesministerium des Innern mitteilte. Demnach sei die Technik-Panne nicht auf einen Cyber-Angriff zurückzuführen.