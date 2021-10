„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Fans tippen auf DIESEN Star

„Die Heldin” ist eins der neuen Kostüme in der ProSieben-Show „The Masked Singer“.

Am Samstag war es endlich wieder soweit – die fünfte Staffel von „The Masked Singer“ ist an den Start gegangen. Einer der Kostüme: „Die Heldin“.

Eine goldene Rüstung, ein riesiges Schwert und ein opulenter Helm – „Die Heldin“ wirkt wie eine erfahrene Kämpferin. Aber wer versteckt unter dem spektakulären „The Masked Singer“-Kostüm?

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Steckt dieser Promi unter dem Kostüm?

Schwer zu sagen. Und doch haben die „The Masked Singer“-Fans bereits eine Idee. Auch wenn diese auf den ersten Blick doch ein wenig weit hergeholt zu sein scheint.

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“ 2021 – die Hinweise:

Mit erhobenem Schwert macht sich die Heldin bereit für die Show

Wird ihr Kampfgeist sie direkt ins Finale von The Masked Singer befördern?

Der Wald ist ihr Zuhause

Die Heldin wurde von Tieren aufgezogen

Jury-Vermutungen: Jeanette Biedermann, Anna Loos, Jeannine Michaelsen, Oonagh

Ruth Moschner kommentierte den Post, in dem ProSieben das neue Kostüm vorstellte. „Eines meiner Favoritenkostüme“, schrieb Moschner bei Instagram.

Darauf sprangen die Fans natürlich sofort an. „Nach der Aussage bin ich mir sicher, dass Ruth hinter der Maske steckt und im Rateteam heimlich von Tahnee gedoubled wird“, schreibt ein Fan.

Und ein anderer fügt an: „Das bist du Ruth, ich habe dich entlarvt.“

Die Heldin: Die Tipps der Fans und des Rateteams

Ruth Moschner (Moderatorin)

Nina Hagen (Sängerin)

Die erste Maske ist bereits gefallen. Wer sich dahinter verborgen hat, das kannst du hier nachlesen.