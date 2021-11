„Das Axolotl” bei „The Masked Singer“ ist raus: Es ist DIESER „Tatort”-Star

Wer ist das „Axolotl“ bei The Masked Singer“?

Damit rechnete wohl niemand! „Das Axolotl“ bei „The Masked Singer“ musste die Maske fallen lassen.

Lanze wurde gerätselt, wer unter dem Kostüm stecken könnte, der Name fiel nicht. Doch in der fünften Show wurden gleich zwei Kandidaten enttarnt. „Das Axolotl“ ist tatsächlich ein „Tatort“-Star!

„The Masked Singer 2021“: Steckt DIESER Comedy-Star unter der Maske von „Das Axolotl“?

Nachdem nun klar ist, dass der Teddy ein Prosieben-Gesicht ist, steht nun auch „Das Axolotl“ bei „The Masked Singer 2021“ fest: Es ist Andrea Sawatzki.

Andrea Sawatzki. Foto: Christoph Karl Banski/ Funke Foto Services

Die Hinweise:

Wie ein Stimmungsring aus den 90er-Jahren verändert auch „Das Axolotl“ ständig seine Farbe. Wie das möglich ist? Dank verbauter LED-Lichter in seinem Kostüm. Doch das ist noch gar nichts: Neben glänzenden Perlen in Regenbogenfarben trägt der Promi unter der Maske auch noch riesige Tentakel mit einer Spannweite von 1,60 Metern mit sich herum.

Das sind die Tipps der Fans:

Tahnee

Martina Hill

Ilka Bessin

Evelyn Burdecki

Carolin Kebekus

Martina Hill

Anke Engelke

Barbara Schöneberger

Welch prominenter Scherzkeks könnte sich also im Kostüm von „Das Axolotl“ verstecken? Die „The Masked Singer“-Fans hatten lange Zeit eine Ahnung. Bei Twitter tippte einer der Zuschauer auf die Comedy-Figur von Ilka Bessin – Cindy aus Marzahn.

„The Masked Singer 2021“: Hinweise zu das „Das Axolotl“ deuten auf SIE

Neben Ilka wurden aber auch Comedy-Größen wie Martina Hill und Anke Engelke hoch gehandelt. „100 Prozent Martina Hill“, schrieb jemand bei Instagram. „Das Ding ist, vom Kostüm her könnte es echt Ilka sein, aber manche Passagen da hat man Martina 100 Prozent rausgehört, ich bin echt verwirrt.“.

Das Axolotl bei The Masked Singer. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Das sind die Hinweise für „Das Axolotl“:

Trägt einen Mitarbeiterausweis mit der Aufschrift „Dauerpraktikant“

Arbeitet im Zoo

Auf seinem Reinigungsspray steht „Wurstwasser“

Zählt Fische bis zur Zahl 88

Wird nie erwachsen

Liebt das Süßwasser

Hat eine Fragebox

Hat am liebsten Spaß mit seinen Pinguin-Freunden

liebt Würmer

Enten sind seine Freunde

es verbindet mit Träumen und Erinnerungen etwas schönes

Zahl 7 hat eine besondere Bedeutung

spielt mit Fischi ein Ringspiel

wird nie erwachsen

Ein anderer Nutzer vermutete Axel Stein unter der Maske. Der Komiker, der vor allem durch die Serie „Hausmeister Krause“ bekannt ist, wurde 2002 mit dem Deutschen Comedypreis als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet. Zumindest sein Name ähnelt dem des „Axolotls“ schon mal sehr.

Oder steckte hinter dem Kostüm vielleicht doch Menderes, dachten einige? Den DSDS-Dauerbrenner vermuten auch einige Fans unter der Maskerade.

„Menderes, bist DU es?“, kommentiert ein Zuschauer bei Instagram. Es bleibt spannend... vielen Fans ist es am Ende sogar fast egal. Ihr Wunsch: öIch finde es so so süß, und es muss einfach ins Finale kommen.“

