„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Enttarnt! DIESER Prosieben-Star ist es

Nach einer Corona-Infektionen musste der „Der Teddy“ bei „The Masked Singer“ kurzzeitig pausieren – in der vierten Show war dann wieder soweit: „Der Teddy“ kehrte zurück. Dann die nächste schlechte Nachricht in Show 5: „Der Teddy“ wurde enttarnt.

Unter dem flauschigen „The Masked Singer“-Kostüm steckt ein Prosieben-Star.

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“ 2021: Steckt SIE unter der knuffigen Maske?

Der Name wurde bereits erwähnt: Es ist Annemarie Carpendale.

Annemarie Carpendale. Foto: imago images

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Die Hinweise

Wurde in der Waschmaschine mitgewaschen

Ist verloren gegangen

Musste im Fundbüro auf das Wiedersehen warten

Hat sein eigenes Fundbüro eröffnet „Teddys Fundgrube – Hier macht das Wiedersehen Freude“

Erinnert sich an Freunde aus Frankreich, die ihn immer wieder verloren und wiedergefunden haben

Hält einen Fußball in den Händen

Zählen auf Französisch bis drei

steht mit beiden Tatzen im Leben, ist aber trotzdem für jeden Spaß zu haben

er ist mal am Flughafen zurück gelassen worden

er wurde vor verschiedenen Hintergründen gezeigt: Wald, Strand, Sternenhimmel, England und einer anderen Großstadt

Nach dem ersten Auftritt hatten die Fans damals aber eine ganz andere Vermutung: Julia Leischik sollte ihrer Meinung nach unter dem plüschigen Kostüm stecken. Die Hinweise wären nicht ganz unpassend gewesen: Die Blondine moderiert immerhin die Sendung „Julia Leischik sucht“, in der sie Menschen dabei hilft, vermisste Angehörige wiederzufinden.

„Der Teddy” ist einer der Unbekannten in der ProSieben-Show „The Masked Singer” – er hat offenbar schon sehr viel erlebt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Das sind die Tipps der Fans:

Lena Gercke

Teddy Teclebrhan

Julia Leischik

Sarah Harrison

Annemarie Carpendale

Collien Ulmen Fernandez

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Steckt dieses Topmodel in dem Kostüm?

Die Vermutung, dass vielleicht Ex-„Bachelor“-Kandidatin und Influencerin Sarah Harrison unter der Maske stecken könnte, sorgte im Netz ebenfalls für reichlich Diskussionen. Die Zweifach-Mama, die eigentlich mit ihrer Familie in Dubai lebt, befindet sich seit zwei Wochen in Deutschland. Vielleicht, um heimlich an der Verkleidungsshow teilzunehmen? „Es waren 2 Kinder zu sehen. So einen großen Teddybär haben sie auch zu Hause. Sie wusste vor kurzem nicht, wie lange sie in Deutschland bleibt“, fasst ein Fan zusammen.

Doch noch eine andere Frau wurde mehrfach hoch im Kurs gehandelt. Lena Gercke. Steckt das Supermodel etwa in dem Teddy-Kostüm? „100 Prozent“, wenn es nach so manch einem Instagram-Nutzer geht. Andere wiederum glauben, dass Lena Gercke unter der Tiger-Maske steckt. Welche Vermutung es zu diesem Kostüm sonst noch gibt, liest du hier >>>.

In der vierten Folge brachte Gast-Juror Thore Schölermann dann „Red“-Moderatorin Annemarie Carpendale ins Spiel. Die hätte es immerhin nicht weit, führt doch immer kurz nach der Sendung schon die Interviews mit den augeschiedenen Kandidaten – allerdings wirkt sie dabei keineswegs so, als hätte sie kurz davor noch aufwendig performt. Er sollte recht behalten...

