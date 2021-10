„Das Stinktier“ bei „The Masked Singer“: ER ist es – Ruth Moschner sprachlos: „Hab echt Tränen in den Augen“

Dieses Kostüm ist wohl eines der glamourösten der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“: „Das Stinktier“. Pelz, große Kulleraugen, ein erhabenes Auftreten – dieses Outfit begeistert wirklich auf Anhieb. Noch bevor der erste Ton erklang, hat das „Stinktier“ bei den „The Masked Singer 2021“-Fans schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Nach den ersten Auftritten waren sich die Fans zumindest einig, dass unter dem Kostüm nur ein Modedesigner stecken kann. Doch es sollte ganz anders kommen.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Star versteckt sich hinter der Maske das „Stinktier“?

Zugegeben: Auf den ersten Blick ist es nicht leicht herauszufinden, wer das „Stinktier“ sein könnte.

Das Stinktier: Die Hinweise

Ist Kreateur seines eigenen Dufts

Hat einen extrem guten Geruchssinn

Ist Parfümeur geworden und selbst sein bester Kunde

Kann mit nur einem Hauch seiner betörenden Düfte wohlige Empfindungen erzeugen

Kreiert seinen neuen Diversity-Duft

Düfte haben Basis-, Herz-, Kopfnote

Eingerahmtes Lorbeerblatt wird gezeigt

„The Masked Singer“: Steckt ER unter der Maske des „Stinktiers“?

Und doch, die Fans haben schon einen Verdacht. So glauben einige Zuschauer, dass sich unter der Maske der exzentrische Modemacher Harald Glööckler verstecken könnte.

Das Stinktier: Die Tipps der Fans und des Rateteams

Harald Glööckler (Modemacher)

Steffen Henssler (Koch)

Jan Josef Liefers (Schauspieler)

Ingo Zamperoni (Moderator)

Ingo Nommsen (Moderator)

Wolfgang Joop (Designer)

Vom Auftritt und der Frisur her könnte es passen. Und Glööckler hat unter seinem Label „Pompöös“ auch schon Parfüms auf den Markt gebracht, was die Duftnote erklären könnte. Wir dürfen also gespannt sein.

Oder wie wäre es mit Wolfgang Joop? Den Mode-Designer vermutete ein anderer Instagram-User unter der Maskerade. „Klingt für mich wahnsinnig nach Wolfgang Joop, von der Stimme her und auch mit dem Parfüm würde das passen“, erklärt er.

Doch noch ein anderer deutscher Modedesigner wird von den Fans ins Spiel gebracht. Bei Instagram vermuten einige, dass unter der Maske auch Thomas Rath stecken könnte. „Ich meine, ich höre ihn da raus“, kommentiert ein Fan, „Habe ich auch direkt gesagt“, schreibt jemand anderes.

ER steckt unter der Maske vom Stinktier

Und am Ende sollte es doch ganz anders kommen! In der dritten Sendung musste „Das Stinktier“ seine Maske abnehmen. Die Jury konnte da nur noch staunen, denn mit IHM hatte sicherlich keiner gerechnet. Im Kostüm des Stinktiers versteckte sich Sänger Peter Kraus. Jury-Mitglied Ruth Moschner konnte es kaum glauben: „Ich habe Tränen in den Augen“.

