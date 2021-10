„The Masked Singer“: ProSieben lässt Bombe platzen – DAS gab es noch nie!

Hammer-News für alle Fans! Das gab es tatsächlich noch nie bei „The Masked Singer“! Nicht nur entschied sich Prosieben in diesem Jahr, gleich zwei Staffeln der Erfolgs-Kostümshow zu bringen, es gibt bald ein weiteres Highlight für die „The Masked Singer“-Zuschauer.

Denn jetzt wurde etwas bekannt, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

„The Masked Singer“: ProSieben lässt Bombe platzen

Aktuell läuft die fünfte Staffel. Erst in der letzten Folge wurde der Hammerhai enttarnt: Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski steckte darunter. Und neben den derzeitigen kostümierten Promis wird es zur Weihnachtszeit noch weitere Rätselabende geben: Geplant ist nämlich eine Weihnachtsshow!

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sänger Sasha

Während die Fans ungeduldig warten mussten, stehen jetzt bereits einige der neuen Kostüme für die kommende Staffel fest

„The Masked Singer“: Name von neuer Show steht bereits fest

Laut „DWDL“ soll der Name der Special-Sendung „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ heißen. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, aber worum es geht, kann man sich denken:

„Der Mops” ist einer der Kandidaten in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Drei maskierte Stars werden Weihnachtssongs performen – eingebettet in eine „wunderschöne und verrückte“ Weihnachtsgeschichte, wie es weiter heißt. Lediglich eine Show soll es davon geben. Ein krönender Masken-Abschluss für dieses Jahr also.

Momentan spekulieren sowohl die Zuschauer als auch die Jury weiter wild herum, wer unter den aktuellen „The Masked Singer“-Kostümen stecken könnte. Vermutungen gibt es viele dazu.

Hier sind alle Geheimnisse und Indizien zu den verbliebenen maskierten Stars der fünften Staffel:

