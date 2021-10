„The Masked Singer“: Deswegen wäre Jens Riewas Teilnahme fast aufgeflogen

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Am Samstag lief die erste Folge von „The Masked Singer“ 2021. „Die Chili“ wurde als erstes rausgewählt und musste sich zu erkennen geben. Hinter der Maskerade zum Vorschein kam eine echte Überraschung: Es war Tagesschau-Sprecher Jens Riewa! Doch um ein Haar wäre seine „The Masked Singer“-Teilnahme aufgeflogen…

Bereits in der ersten Folge von „The Masked Singer“ musste Jens Riewa seinen Hut nehmen. Doch wie der 58-Jährige gegenüber „Promiflash“ verrät, wäre er sogar fast schon vor seinem ersten Auftritt enttarnt worden!

Jens Riewa flog als erstes bei „The Masked Singer“ raus. Foto: ProSieben / Willi Weber

„The Masked Singer“: SO wäre Jens Riewa fast aufgeflogen

„Eine Nachbarin ist mir fast auf die Schliche gekommen, aber mir ist Gott sei Dank innerhalb von Sekunden eine gute Ausrede eingefallen“, erklärt er. Damit er auf der Bühne eine gute Figur machen kann, hatte der Tagesschau-Sprecher seinen Gesang bei sich Zuhause trainiert. Und das hat seine Nachbarin mitbekommen.

„Wir haben ein gutes Verhältnis und sie war ein bisschen zu laut bei der Gartenarbeit, hat dann aber hochgerufen: ‚Ich muss die ganze Zeit deinen schiefen Gesang ertragen. Übst du für ‚The Masked Singer‘?“

„The Masked Singer“: Nachbarin kam Tagesschau-Sprecher fast auf die Schliche

Puh, ganz schön heikle Situation. Doch Jens Riewa rettete sich mit einer Notlüge. Er sagte einfach, dass er jetzt Mitglied in einem Chor wäre, wie „Promiflash“ schreibt.

Das ist ja grade noch einmal gut gegangen…

Sarah Engels stand bereits im Finale bei „The Masked Singer“ – und gewann die Show verkleidet als Skelett. Aktuell ist die 29-Jährige schwanger mit Kind Nummer zwei. Ein Video, welches sie auf Instagram teilte, ließ die Fans mit ihr fühlen. Hier mehr. (cf)