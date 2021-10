Sarah Engels teilt Video: Fans fühlen mit ihr – „Teufelskreis“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Es ist keine leichte Zeit für die hochschwangere Sarah Engels. Der Bauch wächst immer mehr, die Entbindung rückt näher und die Nächte werden auch nicht gerade entspannter.

Schließlich trägt die Sängerin bereits eine ordentliche Schwangerschaftskugel vor sich her. Und die junge Dame, die derzeit noch darin wohnt, scheint ihren ganz eigenen Kopf zu haben, wie Sarah Engels nun in einem Video, das sie bei Instagram geteilt hat, zeigt.

Sarah Engels: Wie soll sie nur schlafen?

Sarah Engels. Foto: IMAGO / Future Image

„Wenn dein Baby deine Schlafposition bestimmt. Alle Mommys können es fühlen, oder“, schreibt die 29-Jährige dazu. So sieht man Sarah, wie sie verzweifelt versucht, in ihrem Bett eine passende Schlafposition zu finden. Die Sängerin rollt sich von rechts nach links, klemmt sich sogar ein Kissen zwischen die Beine. Doch nichts scheint auch nur ansatzweise gemütlich für Mama und Kind.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Ein Problem, das auch die Muttis unter Sarahs Followerinnen kennen. „I feel you. Bald schläfst du wieder links und rechts und auf dem Bauch“, macht „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin und Zweifach-Mama Alina Merkau Hoffnung auf Besserung. Und auch Moderatorin Nina Moghaddam versteht die Probleme der 29-Jährigen. „Kann mich so gut noch an die Phase erinnern. Halte durch liebe Sarah“, schreibt die ehemalige „Toggo TV“-Moderatorin.

Sarah Engels: Fan wird deutlich – „Ein Teufelskreis“

Und ein Fan ergänzt: „Aber sowas von... I feel youuuu. Aufm Rücken soll man nicht, rechts dreht es einem den Magen um und auf links liegen tut mittlerweile schon weh vor Druckstellen.. ein Teufelskreis!“

Zuletzt feierte Sarah Geburtstag. Dann jedoch wurde es unangenehm.