Sarah Engels macht Urlaub auf Kreta – dann passiert es: „Eiskalt weggeschickt“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Liebesurlaub mit großer Überraschung! Sarah Engels verbringt aktuell ein paar warme Sonnentage auf Kreta. Die Sängerin ist mit ihrem Mann Julian und Sohn Alessio auf die griechische Insel geflogen, um die letzten Tage ihrer Schwangerschaft noch einmal genießen zu können. Und offenbar nicht nur deswegen.

Denn Sarah Engels ahnt da noch nicht, was genau passieren wird.

Sarah Engels macht gerade Urlaub auf Kreta. Foto: picture alliance /dpa/ Henning Kaiser

Sarah Engels macht Urlaub auf Kreta – eine Sache ahnt sie nicht

Offenbar haben ihre „Männer“, wie das ehemalige DSDS-Sternchen Julian und Alessio liebevoll nennt, sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denn: Sarah Engels feiert am heutigen Freitag ihren 29. Geburtstag.

Auf Instagram lässt sie am Donnerstag gegenüber ihren Fans verlauten, dass ihre kleine Familie etwas ausheckt.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Sarah Engels: „Haben mich eiskalt weggeschickt“

„Leute, ich wurde gerade eiskalt von meinen Männern weggeschickt. Sie haben gesagt, sie haben , ganz viel zu erledigen, weil ich habe ja morgen Geburtstag", so die Ex von Pietro Lombardi. „Aber sie sagen, es hat natürlich auf keeeinen Fall mit meinem Geburtstag morgen zu tun. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Spa.“

Dass diese Geheimniskrämerei von Julian und Alessio natürlich doch etwas mit ihrem Geburtstag zu tun hat, liegt auf der Hand. Was genau der Plan ist, um Sarah Engels zu überraschen, wird sich im Laufe des Tages sicher noch zeigen.

Für Sarah war der Tag vor ihrem Birthday aber schon special genug. Immerhin durfte sie ein paar ruhige Minuten im Spa bei einer Massage genießen, während ihre „Männer“ sich um ihre Geburtstagsvorbereitung kümmerten.

Sarah: „Ich sag’s euch, es hat sooo gut getan. Ich musste mich so anstrengen, nicht einzuschlafen, weil es einfach so schön war. Ich hab selten so eine gute Massage bekommen. Also die beste bekomme ich immer noch von meinem Mann. Aber was das angeht, das war schon next Level.“

