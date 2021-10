Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Sarah Engels: RTL-Star mit klarer Ansage an Julian – „Das geht zu weit”

Sarah Engels könnte glücklicher aktuell wohl kaum sein. Die Sängerin ist nicht nur mit ihrer Musik erfolgreich, auch privat läuft es bei der ehemaligen DSDS-Kandidatin blendend.

Sarah Engels und ihr Mann Julian erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Während der Bauch der 28-Jährigen immer größer wird, umsorgt Fußballer Julian seine kleine Familie fürsorglich. Der werdende Vater überraschte seine Frau sogar mit einem ganz neu eingerichteten Kinderzimmer. Nur bei einer Sache versteht Sarah Engels keinen Spaß.

Sarah Engels: DSDS-Star wird beim Fotoshooting mit Donuts verwöhnt

Sarah Engels zeigt sich am Freitagnachmittag in ihrer Instagram-Story bei einem Fotoshooting. Zur Stärkung wurde der schwangeren Sarah ein Teller mit bunt verzierten Donuts bereitgestellt.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Klar, dass sich die 28-Jährige direkt über die süßen Snacks hermacht und genussvoll ein großes Stück abbeißt.

Schwangere Sarah Engels hat anscheinend eine Schwäche für Donuts

Gefilmt wird sie von ihrem Mann Julian. Während Sarah noch schwärmt: „Der ist richtig geil“, antwortet Julian: „Pass auf, dass du dir dein Kleid nicht dreckig machst“.

Sarah Engels erwartet ihr zweites Kind. Foto: IMAGO / Eventpress

Sarah kaut genüsslich auf ihrem Donut, da hat sie den nächsten schon im Blick. Sie kündigt an: „Du bist gleich auch noch dran“.

Sarah Engels: Als es um ihr Essen geht, wird die Sängerin gegenüber Julian deutlich

Dann versteht die Sängerin aber plötzlich keinen Spaß mehr. Der Grund: Auch Fußball-Profi Julian greift zu einem Donut.

Da muss Sarah erstmal Klartext reden und sagt zu dem 28-Jährigen: „Ich liebe dich so sehr mein Schatz – so so sehr! Aber Donuts teilen, das geht zu weit …“

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah ihrem Julian beim Thema Essen eine liebevolle Ansage macht. Erst kürzlich sorgten die beiden mit ihrem Ausflug zu einem Fastfood-Restaurant für Lacher.