Sarah Engels: Foto mit Julian im Bett – selten gab es so intime Einblicke

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Sarah Engels gibt ihren Fans auf Instagram gerne Einblicke in ihren Alltag, so intim wie jetzt zeigte sich die Sängerin allerdings noch nie. Gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Julian, erwartet Sarah Engels ihr zweites Kind.

Obwohl Sarah Engels mittlerweile hochschwanger ist, ist von Liebes-Flaute zwischen den beiden nicht zu spüren. Ganz im Gegenteil – auf einem privaten Video zeigen sich die beiden jetzt ganz innig.

Sarah Engels filmt sich und Ehemann Julian Engels im Bett

Puh, was für ein Tag! Nach einem aufregenden Event meldet sich Sarah Engels am späten Abend noch einmal aus ihrem Ehebett zu Wort. In ihrer Instagram Story erklärt die 28-Jährige: „Es war ein richtig schöner Abend. Ich bin vollgefressen bis zum Geht-nicht-mehr und wir gehen jetzt schlafen. Also: Gute Nacht!“

Doch ans Schlafen ist bei Sarah und ihrem Mann Julian wohl noch nicht zu denken. Denn kurz darauf postet die Sängerin ein äußerst intimes Video der beiden in ihrer Story.

----------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten jetzt ihr erstes gemeinsames Kind – eine Tochter

----------------------------------------

Sarah Engels und Julian ganz intim: Das kann jeder sehen

„Sooo viel Liebe“, kommentiert sie die Aufnahme, in der Julian seinen Kopf zwischen ihren Beinen hat. Während Sarah auf dem Rücken liegt, streckt Julian seinen Kopf zwischen ihre Schenkel und küsst ganz vorsichtig den nackten Babybauch seiner Frau. Hui, ziemlich sexy!

Dass Sarah auch als schwangere Frau das Feuer in ihrer Beziehung aufrecht erhalten möchte, haben ihre Follower in der Vergangenheit immer wieder mitverfolgen können. So nahmen sich die Musikerin und der Fußballer kürzlich bewusst einen Pärchenurlaub ohne Sarahs Sohn Alessio und genossen etwas Zweisamkeit in Italien.

----------------------------------------

----------------------------------------

Als die beiden wieder zurück nach Hause kamen, erwartete Sarah und Julian eine große Überraschung.