Sarah Lombardi über großes Problem: Nur wenige sprechen davon

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Es ist ein Thema, das in einer Leistungsgesellschaft wie der unsrigen noch zu oft unter den Tisch gekehrt und totgeschwiegen wird. Depressionen. Doch zum Glück trauen sich immer mehr Menschen offen mit der Thematik umzugehen. So veranstaltete beispielsweise Cathy Hummels am Freitagabend ein Charity-Event in München zugunsten der Deutschen Depressionshilfe. Und auch Sarah Lombardi (oder Sarah Engels wie sie nach ihrer Hochzeit mit Julian wieder heißt) unterstützt ihre Freundin dabei.

Sarah Lombardi unterstützt Cathy Hummels. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Leider, so Sarah Lombardi in ihrer Instagramstory, habe sie es nicht geschafft, auch in München zu erscheinen. Zu viele andere Termine hätten dies unmöglich gemacht. Unterstützung via Instagram wolle sie aber auf jeden Fall leisten.

Sarah Lombardi spricht über Depressionen

„Ein Thema, worüber sich nur wenige Menschen trauen zu sprechen. Dabei sind so viele Menschen betroffen. Und darauf sollte aufmerksam gemacht werden“, schreibt Sarah in ihrer Instagram-Story.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Julian Engels ist Fußballspieler und kickte bis Juli 2021 noch für den Bonner SC

Die beiden erwarten ihre erste gemeinsame Tochter

----------------------------------------

Und auch Cathy Hummels konnte zufrieden mit dem Abend sein. Über 50.000 Euro konnten bislang gesammelt werden. „Diese Nacht war wunderschön und wir haben es geschafft, der Depression an diesem Tag ein Gesicht zu geben. Sie zu entstigmatisieren … Wir haben die seelische Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Das Leben geliebt und gefeiert“, schreibt Cathy bei Instagram.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

----------------------------------------

Zuletzt äußerte sich Sarah Lombardi zu dem offenen Interview ihres Ex-Mannes Pietro. Was sie zu sagen hatte, liest du hier.