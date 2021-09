Sarah Lombardi: Große Sorge um Ehemann Julian – „Jetzt kommt er unters Messer“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi und Ehemann Julian halten zusammen – in guten wie in schlechten Zeiten. So ist die Sängerin natürlich auch an der Seite ihres Mannes, wenn es ihm gesundheitlich nicht gut geht.

Eine Operation hatte Sarah Lombardi am Dienstag große Sorgen bereitet. Aber was war passiert?

Sarah Lombardi und ihr Mann Julian. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Lombardi: Ehemann Julian muss operiert werden – „werde nicht von seiner Seite weichen“

„Ich bin froh, wenn der Tag heute um ist“, sagte Sarah Lombardi am Dienstmorgen in ihrer Instagram-Story. In diesem Moment waren Julian und sie gerade auf dem Weg ins Krankenhaus.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen

----------------------------------------

Nachdem sich Julian bereits im September letzten Jahres beim Fußball das Kreuzband gerissen hatte, sollte er nun doch noch operiert werden. „Jetzt kommt er unters Messer“, hieß es in der Instagram-Story von Sarah Lombardi.

Sarah Lombardi macht sich große Sorgen um Ehemann Julian. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

„Ich bin da und werde nicht von seiner Seite weichen“, kündigte die Sängerin auf Instagram an. „Er macht sich glaube ich weniger Sorgen als ich“, gab sie angespannt zu.

Sarah Lombardi: Große Sorge um Ehemann Julian – „Mein tapferes Kerlchen“

Doch wie erwartet war die Sorge um Ehemann Julian größer als die Operation selbst. Nur wenige Stunden später sah man den 28-Jährigen schon wieder freudestrahlend in der Instagram-Story seiner Frau.

Mit einem dicken Gipsverband ließ er sich von Sarah Lombardi mit dem Rollstuhl nach Hause fahren.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Mein tapferes Kerlchen“, schrieb die Sängerin am Ende des Tages. Das schlimmste ist somit überstanden und wie wir Sarah Lombardi kennen, wird sie sich um ihren Julian so lange kümmern, bis auch die letzten Wunden wieder verheilt sind. (mkx)