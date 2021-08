Sarah Lombardi: Sexy Bild in der Schwangerschaft – HIER lässt die Sängerin gaaaanz tief blicken

„Wow, du siehst toll aus.“ Es ist nur eines von vielen Zitaten, die sich unter dem aktuellen Instagram-Post von Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nach der Hochzeit mit ihrem Partner Julian nun wieder heißt) finden. Es beschreibt das Bild der Sängerin aber wunderbar treffend.

Denn auf ihrem neuen Foto sieht Sarah Lombardi wirklich toll aus. Kein Wunder also, dass es innerhalb weniger Stunden mehrere Zehntausend Likes bekam. Doch was ist darauf überhaupt zu sehen?

Sarah Lombardi: Nackt-Artistik in der Schwangerschaft

Sarah Lombardi... klar. Doch wie? Die Sängerin hängt nackig in einer Art Seidenvorhang. Sie lässt ihren Kopf nach hinten fallen, die langen dunklen Haare hängen herunter. Der Körper der 28-Jährigen spiegelt sich auf dem weißen Hochglanzboden.

-----------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Zudem wird bald ein Film mit Sarah in der Hauptrolle erscheinen

---------------

Fast artistisch wirkt die Pose, die die hochschwangere Sarah da einnimmt. Und sie kommt gut an. Die Fans und Freunde der Sängerin sind begeistert. So schreibt Ehemann Julian: Mama, carrying our wonder. May beautiful Schatz“ (zu Deutsch: „Mama, du trägst unser Wunder in dir. Mein schöner Schatz.“).

„Sarah Lombardi: Freunde sind begeistert – „So ein schönes Foto“

Und Realitystar Yeliz Koc, die ebenfalls gerade schwanger ist, fügt an: „So ein schönes Foto.“

Doch was sagt Sarah zu ihrem Bild? Sie schreibt: „Pregnancy brings a new meaning to the concept of beauty. The feeling of carrying a little soul within you is magnificent. I am proud to be a mother“ (Zu Deutsch: „Schwangerschaft verleiht dem Schönheitsbegriff eine neue Bedeutung. Das Gefühl, eine kleine Seele in sich zu tragen, ist großartig. Ich bin stolz Mutter zu sein.“).

--------------

-----------------

