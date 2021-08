Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi gibt zu: DIESEN Schritt wäre sie fast nicht gegangen – „Keine Ahnung, was mich da geritten hat“

Sarah Lombardi ist seit ihrer DSDS-Teilnahme im Jahr 2011 eine der erfolgreichsten Künstlerinnen in Deutschland. Ihre Fans verzaubert die Sängerin immer wieder mit ihrer Stimme und auch als Schauspielerin, Tänzerin und Eiskunstläuferin hat sich Sarah Lombardi bereits unter Beweis gestellt.

Doch wie die 28-Jährige jetzt in einem Podcast verriet, wäre sie einen wichtigen Schritt in ihrem Leben beinahe niemals gegangen.

Sarah Lombardi. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Lombardi: HIER hätte sie fast einen Rückzieher gemacht

Kürzlich war Sarah Lombardi im Podcast „Grazia Women“ von ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert zu Gast. Dort sprach die Sängerin ausgiebig über ihren Weg zum Erfolg und erzählte, dass sie auf die DSDS-Zeit gerne zurückblickt.

„Damals war ich noch so klein und unsicher. Krass, was sich in zehn Jahren alles verändern kann“, sagte Sarah Lombardi zu Viviane Geppert.

Daraufhin erwähnte die ProSieben-Moderatorin, dass Sarah Lombardi im Jahr 2011 gar nicht zum ersten Mal bei DSDS angetreten ist. Bevor es letztendlich zum großen Durchbruch kam, versuchte die Sängerin bei der RTL-Show bereits zwei Mal ihr Glück – und zwar vergeblich.

Sarah und Pietro Lombardi im Jahr 2011 bei DSDS. Foto: IMAGO / Eventpress

„Woher hast du diesen Ehrgeiz genommen noch zwei Mal mitzumachen?“, wollte Viviane Geppert von Sarah Lombardi wissen.

„Keine Ahnung, was mich da geritten hat“, gab die Sängerin daraufhin zu.

Beim dritten Mal hätte sie sogar fast einen Rückzieher gemacht. „Ich stand vor dem Gebäude und wollte fast nicht reingehen. Gott sei Dank ist das nicht passiert“, sagte Sarah mit einem erleichterten Lachen.

Das würden wohl auch die Fans von Sarah Lombardi unterschreiben. (mkx)