Sarah Engels: Bei DIESER Frage wird sie deutlich – „Keine Option“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Im Leben von Sarah Engels läuft es derzeit wirklich rund. Die 28-Jährige ist glücklich verheiratet, ihr Julian legt ihr die Welt zu Füßen und das Paar erwartet eine gemeinsame Tochter.

Doch auch während der Schwangerschaft will Sarah Engels ihren Fans die Möglichkeit geben, an ihrem Leben teilzuhaben. Darum bietet sie ihren Followern bei Instagram immer wieder einmal die Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu treten.

Sarah Engels: Ihre Follower dürfen ihr Fragen stellen

Über ein „Entweder-oder“-Spiel beispielsweise, das sie zuletzt wieder mit den Fans in ihrer Story spielte. Die Regeln sind leicht erklärt. Die Fans dürfen Sarah zwei Optionen zur Wahl stellen, von denen sie nur eine wählen darf. Ab und an kommen da ganz spannende Dinge bei heraus.

----------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten jetzt ihr erstes gemeinsames Kind – eine Tochter

Währenddessen ist ihr Ex Pietro Lombardi weiterhin Single

----------------------------------------

Wie beispielsweise bei der Frage, die ihr dieser Fan stellte. „Würdest du lieber nie wieder singen oder nie wieder sprechen können“, fragte der Anhänger.

Sarah Engels: Diese Frage ist knifflig

Gar nicht so einfach. Doch die 28-Jährige hat auch darauf eine Antwort. „Ich liebe die Musik wirklich sehr, aber nie wieder reden wäre keine Option“, so Sarah deutlich.

----------------------------------------

----------------------------------------

