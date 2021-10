Sarah Engels: Dieses Babybauch-Bild im Bikini haut alle um

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Dieses Foto sorgt für Gesprächsstoff! Für Sarah Engels bricht bald eine spannende Zeit an. Die Sängerin wird in wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter. Der Vater: Ihr frisch gebackener Ehemann Julian, der seit der Trennung von Exmann Pietro Lombardi ihr neuer Fels in der Brandung ist.

Auf Instagram zeigen sich Sarah Engels und ihr Liebster stets total verliebt und glücklich. Wie gut es dem einstigen DSDS-Star aktuell geht, zeigt Sarah mit ihrem neuesten Bild. Ihre Fans rasten deswegen bereits aus.

Sarah Engels teilt neues Babybauch-Bild im Bikini

Verträumt posiert die 28-Jährige neben einem Baum, hat dabei den Arm in die Höge gestreckt. Das Besondere: Sarah Engels trägt nichts weiter als einen Bikini und eine offene Bluse – ihren XL-Babybauch streckt sie dabei deutlich in die Kamera.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

„Du kannst das Licht ausmachen. Aber du kannst nicht die Sonnentsrahlen von mir nehmen Sonne“, lauten die Zeilen, die die werdende Mutter zu dem Foto schreibt. Entstanden ist der Schnappschuss im Liebesurlaub vor ein paar Wochen.

Ihre Fans loben Sarah Engels in vollen Zügen. Darunter drei prominente Kolleginnen, die jeweils Herzchen-Emojis schicken: Evelyn Burdecki, GNTM-Star Fiona Erdmann sowie Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser.

Der Rest der Fangemeinde kommentiert:

„Das Bild ist so so schön und du eine wahnsinnig schöne Schwangere“

„Tolles Bild. a wird man glatt wieder neidisch auf ein Baby auch.“

„Sehr schönes Baby-Bauch-Foto von dir Sarah!“

Für Sarah und Julian wird es das erste gemeinsame Kind sein. Mit ihrem Exmann Pietro hat sie bereits einen Sohn namens Alessio. Wie ihr zweites Kind, ein Mädchen, heißen soll, verrät die baldige Zweifach-Mama noch nicht…

