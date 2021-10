Sarah Engels feiert Geburtstag – plötzlich wird es richtig unangenehm

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Sarah Engels befindet sich aktuell gemeinsam mit ihrem Partner Julian und Sohn Alessio auf Kreta. Doch auch im eigentlich so entspannten Urlaub kann es zu unangenehmen Situationen kommen – das musste die Sängerin am eigenen Leib erfahren.

Sarah Engels ist schwanger mit Kind Nummer zwei. Und ihre Tochter wird schon bald das Licht der Welt erblicken. Grund genug für die 29-Jährige, um sich einen letzten Familien-Urlaub zu Dritt zu gönnen.

Sarah Lombardi ist am Freitag 29 Jahre alt geworden. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Engels feiert ihren Geburtstag, dann kommt es zu einer unangehnemen Situation

Und auf Kreta feierte die ehemalige „The Masked Singer“-Kandidatin auch ihren Geburtstag. 29 Jahre ist Sarah Engels am Freitag geworden. Den genoss sie in vollen Zügen unter anderem bei einer Bootstour. Auch ihre Fans auf Instagram ließ die Brünette per Story an ihren Aktivitäten teilhaben.

„Schöner hätte ich mir meinen Geburtstag nicht vorstellen können. Ich hab den besten Mann der Welt und er hat heute den ganzen Tag für uns geplant“, ließ sie ihre Instagram-Community wissen.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Sarah Engels macht derzeit mit ihrer Familie Urlaub auf Kreta

Nach der kleinen Spritztour auf dem Meer ging es für Sarah Engels, Julian und Alessio zurück ins Hotel. Dort ließ die kleine Familie den Tag ausklingen. Doch dann kam es zu einer für die Musikerin ziemlich unangenehmen Situation.

„So Leute, wir hatten einen wunderschönen Tag heute. Wirklich es war komplett vollgepackt, aber wir hatten richtig viel Spaß und es war sehr, sehr schön. Wir sitzen grade beim Abendessen und ich hab sogar eine richtig süße Torte vom Hotel bekommen. Ich glaube es hat wirklich jeder mitbekommen, dass ich Geburtstag habe. Richtig unangenehm“, erzählte sie.

Sarah Engels bekommt eine Geburstags-Torte

Nanu, eigentlich müsste die „Ich“-Interpretin es doch gewohnt sein, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Torte jedenfalls scheint der Sängerin gefallen zu haben – trotz der etwas unangenehmen Situation also ein rundum gelungener Geburtstag für die 29-Jährige.

Auch mit Pietro Lombardi hat die ehemalige DSDS-Kandidatin schon einige Geburtstage erlebt. Immerhin waren die beide mal verheiratet. Ihr Ex wurde kürzlich auf der Straße angesprochen – und war ziemlich verwundert. Warum, das liest du hier. (cf)