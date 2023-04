Cathy Hummels offenbart persönliches Geheimnis – „Sind intensiv am daten“

Seit Ende 2022 ist Cathy Hummels offiziell wieder eine Single-Lady. Denn da hat sie sich von ihrem Ex-Mann und Profikicker Mats Hummels scheiden lassen. Seit dem ist die Moderatorin voll auf sich selbst konzentriert und lernt sich selber von einer ganz anderen Seite kennen, wie sie selbst sagt.

Aktuell ist Cathy Hummels wieder zur besten Sendezeit im TV zu sehen. Jeden Mittwoch zeigt RTL2 den „Kampf der Realitystars“ mit ihr als Moderatorin. Und auch auf Instagram bekommen ihre Fans viel neuen Input von ihr: Von Bikini-Fotos über Schnappschüsse mit Sohnemann Ludwig bis hin zu Life-Updates ist alles dabei.

Cathy Hummels zeigt sich im Fitnessstudio

Die Ex-Frau von Mats Hummels arbeitet laut eigenen Angaben nicht nur an ihrer Lebenseinstellung, sondern wohl auch an ihrem Körper. Am Dienstagmittag (18. April) postet sie dazu Szenen aus dem Fitnessstudio, wo sie gemeinsam mit einer Personaltrainerin fleißig Sport treibt.

Doch hinter ihrem Besuch in der Muckibude verbirgt sich weitaus mehr, als nur in Form zu kommen. Cathy Hummels möchte ihr Körpergefühl allgemein verbessern: „Ich arbeite jeden Tag an meinem Körper. Ich versuche ihn zu verstehen, gut zu ihm zu sein und ihn kennenzulernen. Eine engere Beziehung aufzubauen. Wir sind quasi intensiv am daten. Meine Seele kenne ich hingegen mehr als gut. Meinen Körper noch nicht so.“

Cathy Hummels setzt ihren Körper immer häufiger in Szene

Dafür, dass sie ihren Körper nach eigener Aussage nicht so gut kennt, setzt sie ihn aber regelmäßig gekonnt in Szene. Teilweise zeigt sie sich sogar nackt in den sozialen Medien, und bedeckt dabei nur das Nötigste. Während viele Follower ihr Selbstbewusstsein bewundern, äußern andere heftige Kritik an dieser Freizügigkeit.

Dass sie sich nicht von den negativen Kommentaren beeindrucken lässt, macht sie jedoch immer wieder deutlich. Denn nachdem sie anfangs noch mit der Scheidung zu kämpfen hatte, genießt Cathy Hummels es mittlerweile single zu sein.