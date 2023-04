Cathy Hummels offenbart sexy Pläne – „Muss niemandem Rechenschaft ablegen“

Influencerin Cathy Hummels genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! Nachdem die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin zunächst sehr an der Scheidung von BVB-Profi Mats Hummels zu knabbern hatte, scheint die 35-Jährige sich jetzt ausschließlich auf die guten Seiten des Single-Daseins konzentrieren zu wollen.

Und das bedeutet für Cathy Hummels auch, mehr nackte Haut zu zeigen.

Cathy Hummels deutlich: „Mache, was ich will“

Sexy Bikinifotos oder Schnappschüsse in Unterwäsche sind auf dem Instagram-Account von Cathy Hummels keine Seltenheit. Die Ex-Frau von Mats Hummels scheint kein Problem mit Nacktheit zu haben – ganz im Gegenteil!

„Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter“, gesteht die Mutter des kleinen Ludwig. Das möchte die Influencerin so auch beibehalten und sich immer öfter sexy zeigen, wie sie ankündigt. Denn: „Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist. Dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht.“

Der mentale Stress um das Ehe-Ende mit Mats Hummels hatte der Münchenerin sehr zugesetzt, sie nahm viel ab und wurde dafür auch in der Öffentlichkeit kritisiert – genauso wie für ihre freizügigen Outfits.

Cathy Hummels ist jetzt „der Boss“

Doch die Worte von anderen scheinen an Cathy Hummels abzuprallen, wie sie selbst sagt: „Seitdem ich Single bin, seitdem ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wie und was ich tue, mache ich, was mir gefällt und lebe, wie ich möchte.“

Das zeigt sich auch in ihrer aktuellen Wohnsituation, denn Cathy Hummels hat kürzlich die Schlüssel für ihr eigenes Haus in München-Schwabing bekommen und genießt es, die Fäden dabei selbst in der Hand zu halten. „Bei meinem alten Haus hat noch eine dritte Person mitgesprochen, aber jetzt bin ich der Boss. Und der Ludwig für sein Zimmer.“ (mit dpa)

Wie sexy sich Cathy Hummels als Moderatorin bei „Kampf der Realitystars“ zeigen wird, können TV-Zuschauer ab dem 14. April um 20.15 Uhr bei RTL verfolgen.