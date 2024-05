Mats Hummels: Nach Reus-Entscheidung – geht auch die nächste BVB-Ikone?

Kurz vor Ende der Saison sorgte Marco Reus für die erste Schock-Nachricht bei den Fans von Borussia Dortmund. „Der Klub und ich sind jetzt zum Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern“, ließ der langjährige BVB-Kapitän in einem emotionalen Statement am Freitag (3. Mai) verkünden.

Zwölf Jahre spielte Marco Reus im schwarz-gelben Trikot, im aktuellen Kader gibt es nur einen, der noch öfter das BVB-Logo tragen durfte: Mats Hummels. 13 Jahre, wenn auch mit Unterbrechung, ist der 35-Jährige Spieler von Borussia Dortmund. Auch sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus und viele stellen sich die Frage: Ist Mats Hummels der nächste, der seinen Abgang verkündet?

Verlässt Mats Hummels Borussia Dortmund?

Nach dem starken Champions-League-Halbfinalspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) brachte Dortmunds Innenverteidiger mit einer Aussage erneut Bewegung in das Thema. Dort sagte er im DAZN-Interview, es bestehe „die Möglichkeit, dass es das letzte Champions-League-Spiel in diesem Stadion für mich war.“ Momentan halte er sich die noch vollkommen frei.

Nach Informationen von Sky besteht bei den BVB-Bossen durchaus Interesse, vor allem bei der Leistung, die der Routinier in den letzten Wochen hinlegte. Offenbar wollen sich jedoch beide Seiten noch alle Optionen offen halten. Mats Hummels betonte auf jeden Fall, dass für ihn das Gesamt-Paket stimmen muss.

DIESE Faktoren könnten entscheidend sein

Der 5. Platz in der Bundesliga stimmt den BVB-Star alles andere als zufrieden, aber da ist ja noch die Chance auf den Sieg in der Champions-League. Auch dieser Ausgang könnte mitbestimmend sein. Genauso die Frage nach der Kaderplanung für die nächste Saison, sowie die Besetzung der Trainerposition. Nicht immer waren sich in der laufenden Spielzeit Mannschaft und Trainer Edin Terzic einig.

Neben einem möglichen Wechsel ist da auch noch die Option, die Karriere komplett zu beenden. Ein Champions-League-Sieg wäre wohl für viele ein Höhepunkt, mit dem sie ihre Fußballschuhe guten Gefühls an den Nagel hängen könnten. Und Mats Hummels hatte in der Vergangenheit immer wieder auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen.